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Вячеслав Федорищев: Аварии на энергосетях нужно ликвидировать оперативнее

Вячеслав Федорищев: Аварии на энергосетях нужно ликвидировать оперативнее

На совещании у первого зама губернатора разбирались с аварийными ситуациями в Тульской области

6 января по поручению Губернатора Алексея Дюмина его первый заместитель Вячеслав Федорищев провел совещание по оперативной обстановке в Тульской области. На нем была детально разобрана ситуация с электроснабжением в Заокском районе.

И.о. заместителя генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - директор филиала «Тулэнерго» Виталий Акуличев доложил, что в первые дни нового года в муниципалитете был побит исторический рекорд по уровню потребления электроэнергии. В связи с этим вышли из строя ряд трансформаторных пунктов.

Вячеслав Федорищев отметил, что энергоснабжение ряда объектов не было восстановлено в нормативные сроки. Также жители не всегда могли дозвониться и получить оперативную и достоверную информацию о проводимых работах.

На заседании штаба по вопросам жизнеобеспечения, состоявшемся 4 января, первый заместитель Губернатора Тульской области Дмитрий Миляев поручил увеличить силы и средства для ликвидации аварийных отключений. В результате на территории Заокского района были сосредоточены 8 аварийных бригад в составе 32 человек и 14 единиц техники. Кроме того, Правительство Тульской области создало оперативный штаб по контролю ситуации с электроснабжением в Заокском районе. Эти меры позволили повысить оперативность реагирования на аварийные ситуации и обращения граждан.

От жителей до сих пор продолжают поступать сообщения о точечных отключениях. В связи с этим Вячеслав Федорищев поручил главе администрации муниципалитета Александру Атаянцу совместно со старостами провести обход жителей для уточнения ситуации на местах.

Первый заместитель Губернатора также обратил внимание представителя «Тулэнерго» на необходимость модернизации сетей в Заокском районе. Как отметил Виталий Акуличев, уже сегодня будет установлен новый трансформаторный пункт в дер. Скрипово, а в ближайшее время – в дер. Александровка. Это позволит увеличить мощности сетей и обеспечить бесперебойное энергоснабжение населенных пунктов района.

- Необходимо своевременно привлекать дополнительные ресурсы, которые находятся у нас в распоряжении, чтобы максимально оперативно ликвидировать аварии и не допускать массовых отключений, - сказал Вячеслав Федорищев.

Первый заместитель Губернатора поручил министру ЖКХ Тульской области Олегу Дючкову проанализировать работу всех ответственных и отработать алгоритм реагирования. Филиал «Тулэнерго» проанализирует возможность дальнейшего усиления объектов энергоснабжения района.

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Люди
Вячеслав Федорищев
Место
Тульская области
 

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