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Новый способ мошенничества: туляк «поделился экраном» телефона и потерял более 500 тыс. рублей
Изображение от freepic.diller на Freepik.

Новый способ мошенничества: туляк «поделился экраном» телефона и потерял более 500 тыс. рублей

Аферист запудрил мозги продавцу телефона, что хочет таким образом проверить качество приобретаемого товара.

С начала года жертвами телефонных мошенников стали 19 жителей региона. Общая сумма ущерба от преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, составила 2,4 млн рублей.

Так, в начале первой новогодней недели 62-летнему жителю оружейной столицы поступил звонок от покупателя, который нашел объявление о продаже телефона. «Покупатель» сразу же попросил отправить ему номер банковской карты под видом внесения предоплаты за товар. Не подозревая о преступных намерениях собеседника, туляк продиктовал злоумышленнику номер своей карты.

После этого лжепокупатель, связавшись с продавцом посредством видеозвонка в мессенджере WhatsApp, убедил последнего подключить функцию проецирования экрана (путем нажатия на значок «поделиться экраном»), мотивируя это необходимостью отключения фронтальной камеры телефона, чтобы он мог ознакомиться с качеством приобретаемого товара по видеосвязи. Действуя в соответствии с указаниями злоумышленника, мужчина активировал данную функцию в мессенджере.

В этот момент на телефон потерпевшего стали поступать смс-сообщения с кодами для подтверждения операций по снятию денежных средств с его банковского счета. Получив доступ к просмотру данных кодов-подтверждений, злоумышленник похитил с банковского счета мужчины более полумиллиона рублей.

По данному факту правоохранительными органами возбуждено и расследуется уголовное дело.

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