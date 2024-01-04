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Перебои с электричеством в Заокском районе: прокуратура проводит проверку, а местные жители винят во всем московских дачников

Перебои с электричеством в Заокском районе: прокуратура проводит проверку, а местные жители винят во всем московских дачников

Люди замерзают с 31 декабря.

Ранее мы писали, что в редакцию Myslo обратились жители Заокского районакоторые в жуткие морозы остались без электричества. С 31 декабря там произошло уже несколько аварий в системе электроснабжения. Основная причина — перегрузка сети.

По словам местных жителей, виновны в перегрузках московские дачники, ведь именно благодаря им на новогодних каникулах увеличилось население района. Нагрузки на электроподстанциях огромные и превышают все допустимые нормы. Локальные технологические нарушения в Заокском районе в настоящее время ликвидируют пять бригад «Тулэнерго».

— Для оперативной ликвидации аварий в круглосуточном режиме мы находимся на связи со специалистами «Тулэнерго». В нашем районе к работе были привлечены дополнительные аварийные бригады и единицы техники. Также мы на постоянной связи с министерством жилищно-коммунального хозяйства, с его руководителем Олегом Дючковым. Совместными усилиями, уверен, все ситуации будут благополучно разрешены, — заверяет глава администрации муниципального образования Заокский район Александр Атаянц.

Между тем, прокуратура Тульской области организовала проверку в связи с перебоями электроснабжения в Заокском районе. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка полноте и своевременности принимаемых мер в целях повышения надежности электроснабжения. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

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сегодня, в 20:32 +1
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