Перебои с электричеством в Заокском районе: прокуратура проводит проверку, а местные жители винят во всем московских дачников

Ранее мы писали, что в редакцию Myslo обратились жители Заокского района, которые в жуткие морозы остались без электричества. С 31 декабря там произошло уже несколько аварий в системе электроснабжения. Основная причина — перегрузка сети.

По словам местных жителей, виновны в перегрузках московские дачники, ведь именно благодаря им на новогодних каникулах увеличилось население района. Нагрузки на электроподстанциях огромные и превышают все допустимые нормы. Локальные технологические нарушения в Заокском районе в настоящее время ликвидируют пять бригад «Тулэнерго».

— Для оперативной ликвидации аварий в круглосуточном режиме мы находимся на связи со специалистами «Тулэнерго». В нашем районе к работе были привлечены дополнительные аварийные бригады и единицы техники. Также мы на постоянной связи с министерством жилищно-коммунального хозяйства, с его руководителем Олегом Дючковым. Совместными усилиями, уверен, все ситуации будут благополучно разрешены, — заверяет глава администрации муниципального образования Заокский район Александр Атаянц.

Между тем, прокуратура Тульской области организовала проверку в связи с перебоями электроснабжения в Заокском районе. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка полноте и своевременности принимаемых мер в целях повышения надежности электроснабжения. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.