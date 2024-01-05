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Ситуацию с электроснабжением в Заокском районе контролирует оперативный штаб регионального правительства

Ситуацию с электроснабжением в Заокском районе контролирует оперативный штаб регионального правительства

К настоящему времени все вышедшие из строя трансформаторные подстанции введены в работу.

Правительством Тульской области создан оперативный штаб для контроля за электроснабжением в Заокском районе и  организации оперативного реагирования. В него вошли представители регионального правительства, администрации муниципального образования, сетевой организации, регионального управления МЧС.

К настоящему времени все вышедшие из строя трансформаторные подстанции введены в работу, отключенных от электричества населенных пунктов нет, электроснабжение обеспечивается в штатном режиме.

В районе увеличено количество аварийных бригад филиала «Тулэнерго», которые при необходимости будут обеспечивать оперативное реагирование.

В распоряжении филиала 29 резервных источников электроснабжения, которые  могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых и инфраструктурных объектов. Ситуация на контроле оперативного штаба.

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