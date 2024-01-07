Что изменится в финансах туляков в 2024 году

В 2024 году заработают новые правила и законы. Об изменениях, которые коснутся потребителей финансовых услуг, рассказали в тульском отделении Банка России.

Кредитные каникулы – по любым кредитам и займам

Раньше оформить право на отсрочку разрешалось только в особых случаях – к примеру, в связи с пандемией, и для кредитов и займов, выданных в определенные сроки. Без подобных ограничений механизм каникул работал лишь для ипотеки. С 1 января 2024 года можно отложить на срок до полугода выплаты по любым кредитам и займам.

Главное – подпадать хотя бы под одно из следующих условий:

ваши доходы упали больше чем на 30% по сравнению с предыдущим годом или вы пострадали в ЧС – пожаре, наводнении или другом бедствии.

По одному и тому же кредиту или займу разрешается взять отсрочку только раз по каждой из этих причин.

Отсрочку можно будет получить только в том случае, если полная сумма кредита или займа не превысит определенных лимитов. По автокредитам ограничение составит 1,6 млн рублей, по кредитным картам – 150 000 рублей, по остальным кредитам и займам – 450 000 рублей.

«Чтобы воспользоваться льготным периодом, нужно документально подтвердить право на каникулы. Если у заемщика снизились доходы, для этого могут подойти больничный, справка о доходах или о регистрации на бирже труда. Когда заемщик пострадал от чрезвычайной ситуации, понадобится справка от местных властей о введении режима ЧС», – отметил Дмитрий Борискин, заместитель управляющего тульским отделением Банка России.

Банки и МФО будут предупреждать закредитованных заемщиков о рисках

С 1 января банки и микрофинансовые организации обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика при выдаче новых кредитов и займов и рефинансировании старых.

Если на погашение долгов у человека будет уходить больше 50% дохода, кредитор сообщит ему о риске не справиться с платежами. Такое уведомление заемщику выдадут перед заключением договора кредита или займа – в нем нужно будет проставить подпись (или галочку, если документ в электронном виде).

«Прежде чем брать на себя новые обязательства, стоит оценить свои финансовые возможности. В идеале на выплаты по кредитам и займам должно уходить не больше 30% дохода. Когда эта доля превышает 50%, велика вероятность сорвать график погашения и оказаться в долговой яме», – отметил Дмитрий Борискин.

Стартует программа долгосрочных сбережений

С 1 января 2024 года можно вступить в программу долгосрочных сбережений, которая помогает накопить деньги на будущее и получить прибавку от государства. Чтобы присоединиться к программе, нужно заключить договор долгосрочных сбережений с любым негосударственным пенсионным фондом и пополнить счет.

Государство в течение трех лет будет добавлять на него до 36 000 рублей в год. Точный размер софинансирования зависит от суммы ваших взносов на счет и размера ежемесячного дохода.

Также можно воспользоваться налоговым вычетом – вернуть 13% своих взносов. Но не больше суммы НДФЛ, которую вы заплатите за год. И в пределах лимита вычета для всех долгосрочных инвестиций – ожидается, что он появится в поправках к Налоговому кодексу в 2024 году и составит 52 000 рублей.

Получать выплаты разрешается после 15 лет участия в программе либо с 55 лет для женщин, с 60 – для мужчин. В некоторых случаях можно забрать деньги раньше – если они нужны на лечение тяжелой болезни или при потере кормильца.

«Деньги, которые вы внесете в программу, будут застрахованы на сумму 2,8 млн рублей. То есть вдвое больше, чем та сумма, на которую застрахованы банковские вклады», – отметил Дмитрий Борискин.

Время на отказ от допуслуг по кредитам увеличится до 30 дней

С 21 января любые ненужные услуги, которые вам продали вместе с кредитом или займом, можно будет отменить в течение месяца. Причем банки и МФО обязаны включать цену всех платных сервисов в полную стоимость кредита и напоминать о праве отказаться от них. ПСК в процентах и рублях указывается в рамке на первой странице договора, чтобы заемщик сразу видел размер переплаты.

Раньше некоторые банки и МФО умалчивали, что многие платные услуги являются необязательными для оформления кредита или займа. На первой странице договора они прописывали только проценты по долгу и не включали туда другие траты. В результате заемщики не понимали, сколько они переплатят и за что именно. А на отказ от ненужных услуг было только 14 дней. Теперь срок увеличен до 30 дней.

«Часто бывает такое, что человек приходит за займом или кредитом, а уходит, иногда даже не подозревая об этом, с набором дополнительных платных сервисов (помощь на дороге, телемедицина и пр.). Формально он сам на все это согласился, подписал заявление и договор. Если при оформлении кредита вы заемщик не смог или не успел внимательно прочитать документы, оценить, точно ли ему нужна дополнительная платная услуга, можно воспользоваться «периодом охлаждения» и отказаться от ненужных сервисов», – комментирует Дмитрий Борискин.

Банки будут напоминать об окончании срока вклада

С 1 февраля банки обязаны сообщать клиентам, что их вклад заканчивается. Оповещение от банка должно прийти минимум за 5 дней до завершения срока. За это время человек может решить, что делать с деньгами дальше. Сейчас вкладчики нередко забывают об окончании вклада, и, если по нему нет услуги автопродления, на деньги начисляется лишь минимальный процент.

Онлайн-переводы между своими счетами в разных банках станут бесплатными

С 1 мая отменяется комиссия за переводы самому себе из одного банка в другой в пределах 30 млн рублей в месяц. Бесплатно отправлять деньги можно будет через мобильный или интернет-банк.

Комиссии при переводе между счетами одного человека могут взиматься только в двух случаях: операция проводится в офисе банка; при отправке денег по номеру карты – в такой ситуации не всегда удается определить, что человек делает перевод самому себе.

Банки будут обязаны тормозить подозрительные переводы

С 25 июля все банки, прежде чем провести перевод денег, должны будут проверить номер карты или счета получателя и убедиться, что их нет в базе реквизитов, которые уже засветились в мошеннических схемах.

Если банк не проведет проверку и сразу отправит деньги на счет из этой базы, то должен будет вернуть клиенту всю сумму в течение 30 дней с того момента, как пострадавший подаст заявление в банк.

Когда человек посылает деньги на подозрительный счет, банк обязан остановить операцию на два дня и сообщить клиенту о том, что счет или карта принадлежат мошеннику. Отправитель получает возможность все обдумать и отказаться от перевода.

Но если, несмотря на предупреждение, клиент все же настоит на операции или просто не отреагирует в течение двух дней, деньги уйдут аферистам. В таком случае банк уже не будет отвечать за последствия и ничего не компенсирует. А пострадавшему останется только обращаться в полицию.

Кроме того, проверять операцию на признаки мошенничества должен будет и банк – получатель средств. Если он видит, что деньги перечисляют на счет, содержащийся в базе регулятора, то у банка должно быть право приостанавливать доступ владельца такого счета к дистанционному обслуживанию.

Владельцы инвестсчетов получат больше налоговых льгот

В 2024 году появятся инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3). Люди смогут открыть до трех таких счетов и вносить на них любые суммы.

Планируется, что у владельцев ИИС-3 будет сразу две льготы: освобождение от уплаты налога с инвестдохода и налоговый вычет на взносы – но только если в течение определенного срока не снимать деньги со счета. Например, с ИИС, открытых в 2024 году, нельзя ничего с него выводить минимум пять лет – иначе полученные вычеты придется вернуть, а с прибыли заплатить налог.

Пока разрешается заводить только один ИИС – либо с вычетом на взносы, либо с вычетом на доход – и вносить на него не больше 1 млн рублей в год.

В 2024 году владельцы счетов старого типа продолжат пользоваться ими по тем же правилам. При желании эти ИИС можно будет трансформировать в ИИС-3. Но вот открыть новый инвестсчет старого типа уже не получится.

Разрешать или запрещать компаниям использовать вашу биометрию можно будет через Госуслуги

С 1 января на портале «Госуслуги» появится новая опция – через личный кабинет можно будет давать и отзывать согласие разным организациям на обработку своих биометрических данных. Обычно с помощью биометрии клиентов идентифицируют банки, транспортные компании, магазины.

Вся биометрия – изображения лица и записи голоса – хранится в Единой биометрической системе (ЕБС). Раньше через Госуслуги удавалось только полностью удалить свои данные из базы. Теперь также получится контролировать, у кого есть право на использование вашей биометрии, и управлять своими согласиями онлайн.

Социальный налоговый вычет увеличится

С 2024 года освободить от подоходного налога можно будет уже не 120 000, а 150 000 рублей, потраченных на здоровье, страховку и учебу.

Таким образом, максимальная сумма возврата вырастет с 15 600 до 19 500 рублей.

Воспользоваться налоговой льготой удастся, если в 2024 году вы оплатите в том числе:

• обучение;

• лечение или добровольное медицинское страхование;

• добровольное страхование жизни сроком от 5 лет;

• занятия спортом.

При этом расходы на образование детей рассчитываются по отдельному лимиту. Он вырастет с 50 000 до 110 000 рублей на одного ребенка, а максимальная сумма, которую удастся вернуть, составит 14 300 рублей за каждого.

Появятся короткие полисы ОСАГО

С 1 марта автовладельцы смогут оформить ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев.

Сейчас договоры ОСАГО заключаются на год, при этом разрешается выбрать сокращенный период страхования – минимум три месяца.

Такой вариант удобен, например, если машина используется исключительно летом.

Но важно учитывать, что цена годового полиса с сокращенным периодом пользования определяется по единым коэффициентам. Скажем, для страховки на три месяца коэффициент составляет 0,5. То есть она обойдется в половину стоимости годового полиса.

А для новых краткосрочных договоров компании будут сами устанавливать коэффициент для расчета цены страховки. В итоге может оказаться, что за двухмесячный полис придется заплатить больше, чем за годовой с трехмесячным периодом использования. Чтобы не прогадать, лучше заранее уточнять, во сколько обойдутся разные варианты.

Вернуть деньги из обанкротившегося банка можно будет онлайн

С 18 марта, если у вашего банка отзовут лицензию, получить компенсацию по счетам и вкладам удастся не выходя из дома. Выплату можно будет запросить через сайт Агентства по страхованию вкладов (АСВ) или портал «Госуслуги».

АСВ перечислит деньги на счет, который вы укажете в заявлении.

Если подать онлайн-заявление по каким-то причинам неудобно, можно воспользоваться прежним способом: прийти с паспортом в офис уполномоченных банков-агентов. Их контакты публикуются на сайте АСВ, а также вывешиваются на дверях проблемного банка.

Государство гарантирует возврат до 1,4 млн рублей по всем вашим счетам и вкладам в одном банке, а по счетам эскроу и в некоторых других случаях – до 10 млн рублей.

Финансовые компании будут быстрее отвечать на жалобы

С 1 июля для банков, брокеров, страховщиков и других финансовых организаций начнут действовать новые правила общения с клиентами. Независимо от того как человек подал письменную претензию (в офисе, обычной или электронной почтой), компания должна дать развернутый ответ в течение 15 рабочих дней. В сложных случаях время ответа разрешается увеличить до 25 рабочих дней.

Если организация не уложится в сроки или отделается формальным ответом, на нее можно пожаловаться в Банк России. Регулятор проведет проверку – и если выявит нарушение, то обяжет компанию устранить его.

Меняются правила продажи полисов страхования жизни

С 1 октября финансовые организации будут предлагать без ограничений только полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) с защитой капитала. То есть когда по условиям страховки гарантируется возврат не менее 95% вложений, а задержка одного-трех взносов в течение полугода не приведет к расторжению договора.

Полисы с большими рисками потерь будут продаваться клиентам со статусом квалифицированных инвесторов или тем, кто пройдет специальное тестирование.

Проверка не потребуется, только если человек внесет сразу 1,4 млн рублей или больше.

Банки и страховые компании нередко рекомендуют людям программы страхования жизни как альтернативу банковскому вкладу. Однако такие вложения далеко не всегда гарантируют доход и могут привести к убыткам. Тестирование позволит убедиться, что покупатель понимает риск вероятных потерь.

Человек, которому продадут полис без обязательного тестирования, будет вправе отказаться от договора в любой момент и вернуть свои деньги в полном объеме.