В Туле на Рождество активные пенсионеры прошли 10 000 шагов

В регионе проходят занятия по северной ходьбе в рамках проекта «Тульское долголетие».

Они позволяют людям в возрасте оставаться активными и здоровыми.

7 января занятия прошли в Комсомольском парке. Участники прошли 10000 шагов — столько необходимо проходить ежедневно, чтобы поддержать мышечный тонус и нормальную работу сердечно-сосудистой системы, а также обеспечить активное и здоровое долголетие.

Проект «Тульское долголетие» стартовал в 2021 году по инициативе губернатора Алексея Дюмина.

Сегодня в нем участвуют более 300 тысяч пенсионеров — почти 70% от общей численности пожилых людей в регионе. В каждом районе области есть места, в которых пожилые люди могут проявить себя, найти единомышленников, позаниматься спортом и творчеством. Люди «серебряного» возраста участвуют в спортивных состязаниях, конкурсах компьютерной грамотности.

Узнать подробнее о мероприятиях проекта можно на сайте dolgoletie71.ru