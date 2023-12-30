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В Богородицком районе появилась новая рекреационная зона
Фото автора и из группы «Нутриевая ферма».

В Богородицком районе появилась новая рекреационная зона

Участок площадью свыше 28 га будет использоваться для охраны и воспроизводства лесов.

В ноябре в Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям поступило заявление об использовании земельного участка площадью 28,55 га, расположенного в Богородицком районе для охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также осуществления рекреационной деятельности.

По данным Myslo, речь идёт о территории нутриевой фермы, расположенной неподалеку от села Иевлево. Это проект местного предпринимателя Дмитрия Садова, который задался целью превратить окрестные леса и карьеры в эко-курорт. Изменение назначения земельного участка – один из ключевых шагов к этому.

Специалисты Россельхознадзора передали необходимые сведения в профильный департамент регионального министерства природных ресурсов и экологии для получения экспертного заключения. В итоге было принято положительное решение об использовании земельного участка в качестве рекреационной зоны.

 

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