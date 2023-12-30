Все службы жизнеобеспечения Тульской области перешли на усиленный режим работы

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В областном правительстве обсудили работу аварийных служб, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний во время новогодних праздников.

Первый заместитель главы региона Дмитрий Миляев провел заседание штаба по вопросам жизнеобеспечения. Министр ЖКХ Олег Дючков доложил, что организована круглосуточная готовность к реагированию аварийных бригад всех ресурсоснабжающих организаций.

Они оснащены необходимой техникой и материалами для проведения восстановительных работ на случай аварий. К работе в период праздников готовы 230 бригад рабочих и 528 единиц техники.

Дмитрий Миляев обратил внимание на необходимость оперативно реагировать на изменение погодных условий: своевременно расчищать от снега пешеходные дорожки, спуски и подъемы, проезды для карет скорой помощи.

Начальник Госжилинспекции Леонид Ивченко доложил, что управляющие компании будут работать все новогодние праздники, а инспекторы ведомства готовы отрабатывать сообщения от жителей.

Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Тулэнерго» Сергей Захаров доложил, что в преддверии новогодних праздников все службы переведены на усиленный режим работы.

Начальник ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов рассказал, что тульские спасатели готовы к работе на наступающих праздниках.