В России продлили срок действия водительских удостоверений, истекающий в 2024 и 2025 годах

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Автомобилистам, чьи документы перестают действовать в эти периоды, не нужно будет обращаться в ГИБДД в ближайшие три года.

Согласно постановлению Правительства от 23 декабря № 2269, водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлевается на три года. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инициаторами этой меры выступили представители МВД и Минэкономразвития. Её цель – снижение административной нагрузки для граждан и бизнеса.

В течение трех лет водителям не нужно менять «просроченные» документы – их действие будет продлено автоматически. По оценкам ведомства, это нововведение коснётся 5 млн человек.