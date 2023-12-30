В России продлили срок действия водительских удостоверений, истекающий в 2024 и 2025 годах

Согласно постановлению Правительства от 23 декабря № 2269, водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлевается на три года. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инициаторами этой меры выступили представители МВД и Минэкономразвития. Её цель – снижение административной нагрузки для граждан и бизнеса.
В течение трех лет водителям не нужно менять «просроченные» документы – их действие будет продлено автоматически. По оценкам ведомства, это нововведение коснётся 5 млн человек.