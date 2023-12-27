Тулячка спасла двоих детей из пожара: видео с места происшествия

Многодетная мама Екатерина Ладыгина живет в доме № 12-а по ул. Ленина в посёлке городского типа Куркино. Она говорит, что довольна всем сполна: новый ФОК, в шаговой доступности магазины и аптеки. Сам дом находится в хорошем состоянии: в подъездах, как в галерее, висят картины, около дома недавно проложили новый асфальт. Но в начале зимы в этом доме чуть не случилось самое страшное.

6 декабря 2023 года соседка Екатерины со второго этажа, пожилая женщина, осталась с маленькими внуками (3 и 4 года), родители уехали по делам. Версии случившего разнятся: то ли бабушка с ребятами были чем-то увлечены, то ли бабушка уснула, а дети в это время играли с огнём. Так или иначе, в спальне начался пожар.

Вот так выглядело место пожара:

Екатерина, которая в это время гуляла с детьми на площадке, услышала истошное: «Помогите! Пожар!» Кричала женщина. Вот что вспоминает Екатерина:

— Я, конечно же, побежала на помощь! (Прим. авт.: «Конечно же!» Так легко произносит эти слова Екатерина. Для нее это очевидно, без раздумий.) На корточках ползла к горящей комнате по коридору, поняла, что дым слишком тёмный и едкий. Тогда закричала: «Ребята, ребята, вы где?» Дети выбежали ко мне, я одного в одну подмышку, другого — в другую и побежала.

Бабушка следовала за мной по ступенькам, мы их уже даже не видели — настолько плотный был дым. Спускались наощупь. Казалось, счёт шёл на секунды.

Детей Екатерина спустила к себе в квартиру. Ребята были почти раздеты: выбегали в трусиках и маечках. В квартире Екатерины детьми занялась ее средняя дочь Илона, а сама женщина решила отправиться обратно к пожару в надежде хоть что-то затушить. Не получилось: из-за дыма уже не было видно ничего.

От жара в квартире погорельцев лопнула труба с кипятком. Вода затушила большую часть возгорания, а прибывшие на место пожарные выбили стекла, чтобы дым выходил на улицу.

— Как назло, рядом не оказалось ни души. Я была совсем одна! Нашлись бы поблизости мужчины, тогда бы… И у меня просто сработал инстинкт: я не чувствовала страха, бежала на крик. Потом адреналин ушёл — тогда и давление поднялось, и сердце закололо. Но во время пожара на всё это просто не было времени.

Сейчас бабушка и внуки чувствуют себя хорошо. Дети даже не поняли до конца, что произошло. Спальня выгорела полностью, в квартире погибли две кошки.

На следующий день после происшествия был церковный праздник — день памяти святой великомученицы Екатерины. Так в лице Екатерины Ладыгиной соседская семья нашла своего ангела-хранителя.

У самой Екатерины шестеро детей. Двое старших — 26 лет и 22 года — живут отдельно. Еще четверо — пока с мамой. Екатерина помогает одиноким пенсионерам: её находят их далеко живущие родственники, например москвичи, и просят позаботиться о пожилых. Екатерина присматривает за ними, отвозит продукты. В день пожара она должна была принести пожилой женщине бутылку молока.