На Казанской набережной прошел фестиваль «Мандариновое Рождество»

Все желающие могли сфотографироваться со сказочным персонажем Чебурашкой и символом наступившего года – Зеленым Драконом.

Поднимали настроение и не давали всем замерзнуть Дед Мороз со Снегурочкой. Они поздравили гостей с наступившим Новым годом и Рождеством и провели подвижные, веселые игры.





А в мир сказки туляков погрузили артисты театра «Эрмитаж». На сцене прошел спектакль «Морозко».

После спектакля состоялся концерт кавер-группы «Джазофрения».

И, конечно, взрослых и детей в ходе мероприятия угощали мандаринами.