На Казанской набережной прошел фестиваль «Мандариновое Рождество»

Несмотря на морозную погоду, на Казанской набережной 7 января собрались взрослые и дети. На сцене для гостей выступил ансамбль Нины Богомоловой «Русская зима». Артисты исполнили популярные песни.
Для туляков подготовили разнообразную интерактивную программу.
Несмотря на морозную погоду, на Казанской набережной 7 января собрались взрослые и дети. На сцене для гостей выступил ансамбль Нины Богомоловой «Русская зима». Артисты исполнили популярные песни.
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