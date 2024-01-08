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На Казанской набережной прошел фестиваль «Мандариновое Рождество»

На Казанской набережной прошел фестиваль «Мандариновое Рождество»

Для туляков подготовили разнообразную интерактивную программу.

Несмотря на морозную погоду, на Казанской набережной 7 января собрались взрослые и дети. На сцене для гостей выступил ансамбль Нины Богомоловой «Русская зима». Артисты исполнили популярные песни. 

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Все желающие могли сфотографироваться со сказочным персонажем Чебурашкой и символом наступившего года – Зеленым Драконом. 

Поднимали настроение и не давали всем замерзнуть Дед Мороз со Снегурочкой. Они поздравили гостей с наступившим Новым годом и Рождеством и провели подвижные, веселые игры.

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А в мир сказки туляков погрузили артисты театра «Эрмитаж». На сцене прошел спектакль «Морозко». 

После спектакля состоялся концерт кавер-группы «Джазофрения».

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И, конечно, взрослых и детей в ходе мероприятия угощали мандаринами.

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Автор:
сегодня, в 10:59 +1
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