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Погода 8 января: в Туле морозно и солнечно

Погода 8 января: в Туле морозно и солнечно

Атмосферное давление в пределах нормы.

8 января в Тульской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер переменный 3-8 м/с. Температура воздуха -20…-15°С. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст. 

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