Туляк Максим Чекан вытащил мужчину из горящего дома

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В 23.26 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступил звонок о возгорании в частном доме, где мог находиться человек. В это время мимо проезжал туляк Максим Чекан. Увидев дым, он остановился, вышел из машины и поспешил к месту происшествия.

– Прибежав к месту пожара, я увидел, что горит частный дом – ветхий и на вид заброшенный. Рядом был мужчина, он кричал, что внутри остался человек. В багажнике у меня лежал небольшой топорик, которым я разбил стекло, чтобы пробраться внутрь, – рассказал Максим.

В это время на помощь мужчине пришли другие очевидцы. Максим забрался в горящий дом и сразу же обнаружил мужчину. Вместе с помощниками они вытащили его наружу. Оказалось, что пострадавший не потушил тлеющий окурок и из-за этого едва не погиб.

Рядом с местом возгорания была газовая труба. Максим опасался, что огонь доберется до неё, но пока он вытаскивал погорельца, на место прибыли пожарные – они не подпустили огонь к трубе, а чуть позже полностью потушили его.