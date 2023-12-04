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Туляк Максим Чекан вытащил мужчину из горящего дома
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Туляк Максим Чекан вытащил мужчину из горящего дома

Всё произошло ночью 1 декабря на ул. Плеханова.

В 23.26 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступил звонок о возгорании в частном доме, где мог находиться человек. В это время мимо проезжал туляк Максим Чекан. Увидев дым, он остановился, вышел из машины и поспешил к месту происшествия.

– Прибежав к месту пожара, я увидел, что горит частный дом – ветхий и на вид заброшенный. Рядом был мужчина, он кричал, что внутри остался человек. В багажнике у меня лежал небольшой топорик, которым я разбил стекло, чтобы пробраться внутрь, – рассказал Максим.

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В это время на помощь мужчине пришли другие очевидцы. Максим забрался в горящий дом и сразу же обнаружил мужчину. Вместе с помощниками они вытащили его наружу. Оказалось, что пострадавший не потушил тлеющий окурок и из-за этого едва не погиб.

Рядом с местом возгорания была газовая труба. Максим опасался, что огонь доберется до неё, но пока он вытаскивал погорельца, на место прибыли пожарные – они не подпустили огонь к трубе, а чуть позже полностью потушили его.

сегодня, в 19:20 +10
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