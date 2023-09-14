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На Косой Горе тулячка спасла жизнь соседу: мужчину пытался убить его племянник 

На Косой Горе тулячка спасла жизнь соседу: мужчину пытался убить его племянник 

Подозреваемый в нападении задержан, им занимается Военный следственный отдел по Тульскому гарнизону.

10 сентября в доме № 35 по улице Прогресс в поселке Косая Гора молодой человек напал на 62-летнего мужчину. По информации Myslo, Дмитрий К. утром пришёл в гости к своему дяде, зная, что тот накануне получил пенсию.

Дождавшись, когда мужчина отвернётся, парень набросился на него с ножом и нанес несколько ударов. После чего забрал деньги, мобильный телефон и скрылся с места происшествия, оставив умирать истекающего кровью родственника.

— Я услышала громкие крики о помощи и выглянула в окошко, потому что непонятно было, где кричат, — рассказала Myslo старшая по дому 61-летняя Наталья Лапшина. — Увидела соседского племянника — тот в спешке удирал от подъезда. Спустилась проверить, что произошло, и ужаснулась: сосед весь в крови, на полу кровища. Разумеется, я позвонила в скорую, а потом в полицию. 

Своевременно прибывшие медики спасли жизнь потерпевшего. В настоящее время он находится в больнице — мужчина потерял много крови, но его состояние стабильное.

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Дмитрия К. задержали в кратчайшие сроки. По нашей информации, этой историей занимается Военный следственный отдел по Тульскому гарнизону: есть причины предполагать, что молодой человек в настоящее время должен находиться в зоне СВО. 

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