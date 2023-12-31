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Редакция Myslo поздравляет читателей с Новым 2024 годом!

Редакция Myslo поздравляет читателей с Новым 2024 годом!

Поднимем бокалы, друзья!

Татьяна Алексеева, гендиректор:

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— Новый год високосный, а значит, у нас всех будет на один день больше для радости, добрых дел, теплых встреч. Пусть в новом году у вас будут силы и энергия исполнить свои мечты, поддержать своих близких и родных в их начинаниях. Пусть будет больше поводов для встреч с друзьями и возможностей для путешествий. Будьте здоровы, счастливы и любимы. С Новым годом!

Юлия Королева, шеф-редактор Myslo:

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— Он наконец-то наступил. Как всегда, с надеждой на перемены и верой во что-то сильно хорошее. А ведь так и должно быть! Непременно нужен вот такой промежуточный пункт, эдакий пит-стоп, станция, остановка. Чтобы перевести дух, прекратить эти гонки безумные, открыть потайную дверцу своих возможностей, заглянуть в волшебный сундучок с желаниями и поверить в лучшее. Именно поэтому Новый год — лучший праздник в мире! И он незаменим. 

Итак, собрали булки, наполнили бокалы, ждем прекрасного! Всем добра, любви и перспектив, перспектив! Чин-чин!

Как говорила моя бабушка, устав спорить с нами, «делайте что хотите». Звучит как офигенное пожелание! С Новым годом!

 

Лариса Тимофеева, шеф-редактор газеты «Слобода»:

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— Дорогие наши читатели! С Новым годом! Сейчас наступает самая чудесная пора, когда все мы верим в лучшее, загадываем желания, чаще улыбаемся друг другу, ждем подарки и сами с удовольствием их дарим. В новый год возьмите с собой только самое хорошее из 2023-го, а все печальное оставьте в старом году. Любите и будьте любимы, вдохновляйте и вдохновляйтесь, будьте безгранично счастливы! Я желаю вам добра, радости, мира и голубого неба над головой. Читайте нас, а мы будем работать для вас!

 

Артем Жильцов, журналист Myslo:

 

Елена Адова, корректор:

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— Друзья! 2023 год позади. Конечно, у каждого он прошел по-своему. Было и хорошее, и не очень. Пусть же 2024 год подарит всем только позитивные эмоции! Будьте здоровы, красивы и любимы! Достигайте новых высот, исследуйте неизведанное! Развивайтесь, удивляйте, творите! Желаю всем нам космического счастья, исполнения самых заветных желаний и всегда только хороших новостей! Мы это заслужили, я считаю ;))) С НОВЫМ ГОДОМ!!!

 

Алексей Пирязев, фотограф:

 

Анна Воронина, корреспондент:

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— Дорогие читатели! Желаю вам мира и гармонии в душе. Пробуйте новое, не бойтесь открываться и искать себя. Будьте добры к окружающим; рискуйте, делайте первый шаг навстречу. И со временем вы увидите, как все в вашей жизни меняется к лучшему. Желаю вам быть любимыми. Но главное, научитесь любить сами!

 

Юлия Коршунова, корреспондент:

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— Привет, читатели! Для вас год с Myslo уже заканчивается, для меня он только начался. Я провела с вами не так много времени, но уже поняла, какие вы внимательные, начитанные, юморные и с отменным характером!

В новом году хочу пожелать вам побольше впечатлений и эмоций: чувствуйте, ощущайте, смотрите, думайте. Задействуйте себя по полной! Не давайте мозгу отдыхать: переходите в каждую новость и комментируйте ;)

Давайте загадаем в наступающем году спокойствия и тихой радости, которая нам всем необходима после прошлых «потрясных» годов, и войдём в 2024 год с высоко поднятой головой. Счастье не за горами!

 

Дмитрий Дзюбин, фотограф:

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— Дорогие портальцы! Искренне поздравляю вас с наступившим Новым годом. Желаю добра, искренних улыбок, прекрасного настроения и чтобы достижения года не заканчивались сменой смесителя в ванной. Любите и будьте любимы!

 

Леонид Почекин, вечерний редактор портала Myslo:

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— С Новым годом, друзья! Он, конечно же, во многом был непростым. Но пора двигаться дальше, закрывать двери в прошлое и с надеждой на лучшее смотреть в будущее. Будьте здоровы, любимы и полны энергии! Пусть всё хорошее сбудется, а всё плохое — забудется! 

 

Сергей Гусев, автор Myslo:

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— Желаю нам всем в наступающем году такой же уверенности в своих силах, как у осеннего «Арсенала». Изобилия как у декабрьских снегопадов! Чтобы мы жили настоящим, но не забывали наше прошлое, были уверены в своем будущем! Любви и благополучия!

 

Алексей Герасимов, администратор портала Myslo:

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— Дорогие сосайтники и гости нашего сайта!

От всей души и с большим позитивом поздравляю вас с наступающим Новым Годом! Хочется пожелать вам, чтобы ваши комментарии всегда были остроумными, интересными и конструктивными. Чтобы в спорах рождалась истина, а не конфликты.

Пусть в новом году у вас всегда будет достаточно аргументов, позитива и терпения для обсуждения любых тем. Желаю вам не забывать о правилах Myslo, приличии и взаимоуважении, даже когда вы не согласны друг с другом.

С уважением и улыбкой, Алексей Герасимов.

 

Сергей Коваленко, руководитель портала Myslo.ru

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Ура! Земля совершила еще один оборот! Смерть стала еще на год ближе! Здоровья всем в следующем обороте! Сил, терпения, надежды и отваги. Всех люблю, всех обнял/приподнял. Извините, больше ничего сказать не могу, времена такие. На кухне уже звенят новогодние стаканы, звучит новогодний Егор Летов. 

Потрясениям и праздникам — нет
Горизонтам и праздникам — нет
Такая долгая счастливая жизнь
Отныне долгая счастливая жизнь
Каждому из нас, каждому из нас
 

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