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Пожарные исполнили новогодние мечты детей из дома ребенка

Пожарные исполнили новогодние мечты детей из дома ребенка

В канун нового года сотрудники 1-го пожарно-спасательного отряда посетили подшефный «Тульский областной специализированный дом ребенка № 1».

Сотрудники МЧС поздравили детишек с наступающим Новым Годом, организовали праздничное мероприятие, пригласили аниматоров и передали сладкие подарки и необходимые вещи, собранные силами 1 пожарно-спасательного отряда.

В то же время сотрудники одоевской 58 пожарно-спасательной части совместно с инспекторами государственного пожарного надзора по Одоевскому и Арсеньевскому районам приняли участие в муниципальной акции «Новогодний фестиваль подарков».

Спасатели исполнили новогодние желания юных Саши и Евы из Одоева. Ева загадала получить в подарок на Новый год куклу-пупса, а маленький Саша — машинку на радиоуправлении. Спасатели пришли в гости к ребятам, поздравили малышей с наступающими праздниками и вручили им долгожданные подарки и сладости.

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