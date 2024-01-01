  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Погода 1 января: в Тульской области морозно и без осадков - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Погода 1 января: в Тульской области морозно и без осадков

Погода 1 января: в Тульской области морозно и без осадков

Атмосферное давление в пределах нормы.

1 января в Тульской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица.

Ветер северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха -11°С…-6°С. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 09:00 +7
Другие статьи по темам
Событие
погода в Туле1 января
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Грибы, зеленая трава и полноводная Упа: предновогодняя оттепель пустила в Тулу весну - фоторепортаж
Грибы, зеленая трава и полноводная Упа: предновогодняя оттепель пустила в Тулу весну - фоторепортаж
Редакция Myslo поздравляет читателей с Новым 2024 годом!
Редакция Myslo поздравляет читателей с Новым 2024 годом!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.