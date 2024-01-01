Погода 1 января: в Тульской области морозно и без осадков

1 января в Тульской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица.
Ветер северо-западный 4-9 м/с.
Температура воздуха -11°С…-6°С. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
Атмосферное давление в пределах нормы.
1 января в Тульской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица.
Ветер северо-западный 4-9 м/с.
Температура воздуха -11°С…-6°С. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
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