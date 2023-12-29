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Осенний призыв в армию завершён: в войска направлено 130 тысяч человек
Фото из архива Myslo

Осенний призыв в армию завершён: в войска направлено 130 тысяч человек

Более 500 призывников будут служить в научных и научно-производственных подразделениях.

По данным Минобороны России, призывные комиссии начали свою работу своевременно с 2 октября, а спустя две недели первые призывники уже отправились в подразделения для прохождения службы.

Молодые люди имели право выбрать для себя род и вид войск, с учетом состояния здоровья и результатов профессионального психологического отбора. Призывникам выдали военную форму, несессеры с предметами первой необходимости, банковские и персональные электронные карты.

Для перевозки призывников были задействованы 14 военных и 199 гражданских авиарейсов, 10 воинских эшелонов и более 1400 вагонов в составе пассажирских поездов, а также автомобильный военный транспорт.

Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части — там они освоят военную технику и получат военно-учетную специальность. В научные и научно-производственные подразделения было направлено около 530 молодых ребят, ещё 200 человек пополнили спортроты.

Призывники прошлого года, отслужив положенные сроки, были уволены в запас и отправлены домой. За время осеннего призыва на тематические горячие линии поступило более 1300 звонков по различным вопросам.

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сегодня, в 20:42 0
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