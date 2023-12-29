Дорожники Тульской области получат 35 единиц новой техники

Руководитель областного Минтранса Родион Дудник и глава администрации Тулы Илья Беспалов осмотрели спецтехнику, которая будет передана муниципалитетам региона.
По поручению губернатора Алексея Дюмина было закуплено 10 комбинированных дорожных машин, 13 автогрейдеров, 10 тракторов и 2 погрузчика.
Пять единиц снегоуборочной техники будут переданы оружейной столице – Илья Беспалов поблагодарил губернатора и правительство региона за оказанную помощь. 32 единицы техники мы уже готовы к использованию. Оставшиеся три приедут в Тульскую область в январе следующего года.