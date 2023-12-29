Фото пресс-службы правительства Тульской области

В 84 субъектах страны завершены работы на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общая площадь укладки верхних слоев покрытия на региональной и местной дорожной сети составила более 151 млн кв. м.

«Благодаря нацпроекту „Безопасные качественные дороги“, который реализуется по инициативе Президента РФ, мы решаем важные задачи по повышению комфорта поездок граждан, безопасности движения, а также связанности нашей большой страны. В регионах проводим масштабную работу по строительству, реконструкции и ремонту дорог, вводим мосты и путепроводы. Так, в этом году строительно-монтажные работы велись на 6,7 тыс. региональных и местных объектов, их общая протяженность составила 22, 1 тыс. км», — сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В Тульской области в 2023 году в рамках нацпроекта отремонтировано 24 дороги общей протяженностью более 84 км. А также завершена реконструкция Московского путепровода.

Еще одна важная социальная задача нацпроекта — обновление пассажирского общественного транспорта. В настоящее время 3,4 тыс. транспортных средств поставлены и приняты субъектами Российской Федерации. В Тульскую область в этом году поступило 17 трамваев и 135 автобусов.