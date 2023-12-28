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Где в Туле работают елочные базары: карта
Фото из архива Myslo.

Где в Туле работают елочные базары: карта

Купить живые хвойные деревья жители областного центра могут на 34 площадках.

С 20 декабря в Туле работают елочные базары. Хвойные деревья в оружейную столицу привезли из Пермского края, Нижегородской области и Суворовского района.

Метр хвойного дерева обойдется покупателям в среднем 1200 рублей. Цена живой ели в горшке, которую после празднования Нового года можно высадить в землю, варьируется от 1,5 до 3 тыс. руб. в зависимости от размера. Самая дорогая — пихта, она пользуется у покупателей спросом.

Хвойные деревья следует покупать на санкционированных елочных базарах. Отличить их от незаконных можно по ограждению, красочному тематическому оформлению. В каждой точке есть уголок потребителя с расценками. Все деревья прошли фитосанитарный контроль, имеют соответствующие сертификаты. На елочных базарах есть мерная линейка, дерево по просьбе покупателя упакуют. На крупных площадках предусмотрены терминалы безналичной оплаты.

Покупателям напоминают: при покупке хвойного дерева на елочном базаре нужно взять товарный чек. Таким образом вы можете доказать, что елка приобретена законным способом. 

Работать елочные базары будут с 9 до 20 часов до 31 декабря включительно. 

Для удобства покупателей разработана интерактивная карта с размещением елочных базаров.

 

Сюжет: Новый год-2024
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