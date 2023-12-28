Жители Пролетарского округа пожаловались на отключение горячей воды и отопления

Фото из архива Myslo

За минувшие сутки в редакцию Myslo поступили десятки жалоб на холодные батареи и отключение горячей воды в округе.

В частности, на перебои пожаловались подписчики телеграм-канала Myslo из разных частей Пролетарского округа. На отсутствие отопления жаловались с ул. Степанова, 33; ул. Кутузова, 45-б; ул. Бондаренко 1, 9; ул. Епифанской, 130; ул. Хворостухина, 2-б; ул. Вильямса, 8, 22.

Как сообщили в управлении по городскому хозяйству, в ночь на 28 декабря произошло аварийное отключение теплоснабжения из-за повреждения трубы на ул. Вильямса, в районе дома № 14.

— На место незамедлительно выехала аварийная бригада АО «Тулатеплосеть». 28 декабря в 7.05 аварийно-восстановительные работы завершили. На данный момент система заполнена, теплоснабжение восстановлено. Подача горячего водоснабжения не нарушалась, — ответили в пресс-службе администрации города.

А как у вас, пролетарцы? До сих пор холодные батареи и нет горячей воды? Если да — пишите в комментариях!