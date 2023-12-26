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Опубликован график работы почтовых отделений в новогодние праздники
Фото пресс-службы Почты России.

Опубликован график работы почтовых отделений в новогодние праздники

1 января станет выходным для всех ОПС.

31 декабря станет выходным для отделений Почты России по всей стране, за исключением круглосуточных отделений Москвы и Санкт-Петербурга, которые будут принимать клиентов до 21.00.

1 января станет выходным для всех почтовых отделений.

2 января в Тульской области будет работать несколько крупных отделений. 3, 4, 5, 6, 8 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме. 7 января обслуживать клиентов будут только круглосуточные отделения. В выходные дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. 

Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления, газеты и журналы, некоторые сельские отделения могут работать по другому графику.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.
 

Сюжет: Новый год-2024
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