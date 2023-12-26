Хоккейная «Академия Михайлова» уверенно выиграла у «Динамо-Шинника»

Фото пресс-службы «Академии Михайлова».

25 декабря «Академия Михайлова» встретилась с «Динамо-Шинником» в Бобруйске. Вне заявки оказались одни из лидеров команды: Матвей Брынцев, Даниил Булыгин и Даниил Жураков.

Хозяева начали матч на домашнем льду с атаки, но Кирилл Зарубин был начеку. У тульских хоккеистов первый опасный момент вылился в гол — Данила Булатов «обокрал» соперника и ловким броском попал в ворота.

На 16-й минуте встречи игрок «Динамо-Шинника» получил штраф за блокировку, и «михайловцы» имели численное преимущество. Реализовать моменты туляки не смогли, но почти все две минуты игра прошла в зоне белорусской команды.

Подопечные Ирека Галявиева набирали обороты, и казалось, что хоккеисты увеличат счёт, но при атаке Герман Шуленин въехал во вратаря телом. Шайба побывала в воротах, однако у голкипера слетел шлем, и судейская бригада гол не засчитала.

Под занавес первой двадцатиминутки Максим Рябышев удалился за задержку соперника, хозяева сравняли — 1:1.

Второй период начался с заброшенной шайбы Владимира Гриня — нападающий перехватил передачу динамовцев на синей линии и точным броском попал шайбой точно в цель.

Через восемь минут Климентий Шиндяев прошел по борту со своей половины площадки, проехал за ворота и отправил спортивный снаряд в пустой угол — 3:1.

На четвертой минуте третьего отрезка времени «Динамо-Шинник» стремился сократить отставание в счёте, но тульские игроки не позволили этого сделать. Эмоции взяли вверх, и команды были наказаны обоюдным удалением.

До окончания матча коллективы забросили трижды. Два раза в большинстве отличилась «Академия Михайлова» — авторы голов Данила Булатов и Яромир Ермаков. А за полторы минуты до финальной сирены белорусы отыграли одну шайбу. Счёт встречи — 5:2 — победа «Академии Михайлова».

В последней игре в 2023 году туляки встретятся с «Русскими Витязями» 27 декабря в 18.00.