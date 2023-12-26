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Сколько будут стоить номера в гостиницах Тулы в новогодние выходные
Фото Алексея Пирязева

Сколько будут стоить номера в гостиницах Тулы в новогодние выходные

Любители снежной погоды выбирают оружейную столицу в качестве места для идеального уик-энда.

Тула оказалась в топе самых бронируемых атмосферных городов для встречи Нового года. Рейтинг составило агентство «ТВИЛ», опираясь на исследования метеорологов и поисковые запросы.

В топе популярности оружейная столица занимает четвертое место. В лидерах — Нижний Новгород, Екатеринбург и Новосибирск. Именно в этих городах выпадает больше всего снега, а значит, у туристов есть возможность насладиться настоящей зимней сказкой.

Как посчитал сервис, туристы в среднем предпочитают оставаться в Туле на двое суток. Ночь в тульской гостинице обойдется в 4917 рублей. Для сравнения номер в Екатеринбурге обойдется в 3641 руб., в Новосибирске — 3292 руб., а в Нижнем Новгороде — 5288 рублей. Это средний ценник.

Также среди популярных мест для атмосферного зимнего отдыха назвали
Петрозаводск, Самару, Кировск, Иркутск, Пермь и Челябинск.

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Фотограф:
сегодня, в 09:59 0
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