Какие дома Тулы останутся без света 21 декабря

С 9.00 до 17.00 электричества не будет по следующим адресам:
- ул. Арсенальная, 1, 3, 5,
- ул. М. Горького, 20,
- ул. 1-й Южный пр-д, 1-7 (нечётн.),
- ул. Шевченко, 8-16 (чётн.), 8-а,
- 2-й Южный пр-д, 2-12 (чётн.), 1-13 (нечётн.),
- ул. Станиславского, 7-17 (нечётн.),
- ул. Агеева, 7-26, 22-а-26-а,
- пер. Агеева, 1, 2,
- ул. Н. Руднева, 1-5 (нечётн.),
- ул. Горняцкая, 1, 2,
- пер. Циолковского, 2-а, 2-б, 2-в, 1-а, 1-б, 1-в, 1, 3, 4, 4-б,
- ул. Олега Кошевого, 2,
- ул. Кауля, 56-74 (чётн.),
- пер. Чапаевский, 4-20 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 11-а, 16-а,
- ул. Будённого, 74-84 (чётн.), 61-79 (нечётн.),
- ул. 5-я Криволученская, 9,
- ул. Спортивная, 2-36 (чётн.), 1-31 (нечётн.), 2-а, 3-а, 17-а,
- ул. Советская, 100-108, 120-124 (чётн.), 108-б, 110,
- ул. Дзержинского, 21-23 (нечётн.), 16, 16-а, 18,
- ул. Болдина, 60-84 (чётн.), 61, 63, 69, 77, 79, 84/1, 88, 99-б,
- ул. Орловская, 8, 9, 11,
- ул. Чехова, 4-12 (чётн.), 3-15 (нечётн.), 20-б,
- пер. Тульский, 2-10 (чётн.), 5-9 (нечётн.), 9-а, 9-б, 9-в,
- ул. Ленинградская, 1-19 (нечётн.), 2, 13, 19-а,
- ул. Тульская, 3-11, 21-33 (нечётн.), 4-30 (чётн.),
- ул. Физкультурная, 19,
- ул. Тульского Рабочего полка, 88, 92,
- пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6,
- ул. Московская, 13, 25,
- ул. Чехова, 12.