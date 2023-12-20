Какие дома Тулы останутся без света 21 декабря

С 9.00 до 17.00 электричества не будет по следующим адресам:

ул. Арсенальная, 1, 3, 5,

ул. М. Горького, 20,

ул. 1-й Южный пр-д, 1-7 (нечётн.),

ул. Шевченко, 8-16 (чётн.), 8-а,

2-й Южный пр-д, 2-12 (чётн.), 1-13 (нечётн.),

ул. Станиславского, 7-17 (нечётн.),

ул. Агеева, 7-26, 22-а-26-а,

пер. Агеева, 1, 2,

ул. Н. Руднева, 1-5 (нечётн.),

ул. Горняцкая, 1, 2,

пер. Циолковского, 2-а, 2-б, 2-в, 1-а, 1-б, 1-в, 1, 3, 4, 4-б,

ул. Олега Кошевого, 2,

ул. Кауля, 56-74 (чётн.),

пер. Чапаевский, 4-20 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 11-а, 16-а,

ул. Будённого, 74-84 (чётн.), 61-79 (нечётн.),

ул. 5-я Криволученская, 9,

ул. Спортивная, 2-36 (чётн.), 1-31 (нечётн.), 2-а, 3-а, 17-а,

ул. Советская, 100-108, 120-124 (чётн.), 108-б, 110,

ул. Дзержинского, 21-23 (нечётн.), 16, 16-а, 18,

ул. Болдина, 60-84 (чётн.), 61, 63, 69, 77, 79, 84/1, 88, 99-б,

ул. Орловская, 8, 9, 11,

ул. Чехова, 4-12 (чётн.), 3-15 (нечётн.), 20-б,

пер. Тульский, 2-10 (чётн.), 5-9 (нечётн.), 9-а, 9-б, 9-в,

ул. Ленинградская, 1-19 (нечётн.), 2, 13, 19-а,

ул. Тульская, 3-11, 21-33 (нечётн.), 4-30 (чётн.),

ул. Физкультурная, 19,

ул. Тульского Рабочего полка, 88, 92,

пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6,

ул. Московская, 13, 25,

ул. Чехова, 12.