При пожаре в Заречье пострадал 68-летний мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В среду, в 13.17, на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Весенней. На место незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-52 и по одному пожарному расчету ПСЧ-2, ПСЧ-5 и ПЧ-7.

На борьбу с огнём ушло больше полутора часов. Пострадал житель дома – мужчина 1955 года рождения. Его госпитализировали с ожогами. В доме выгорела кухня, от огня пострадала жилая комната, дом закоптился по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 16 человек и 5 единиц техники. Причина пожара устанавливается. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает: при запахе гари и дыма сразу звоните в Единую службу спасения по телефонам 01, 112 и 101.