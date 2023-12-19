Жители Тульской области заплатили страховщикам 7,2 млрд рублей

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С января по сентябрь они приобрели 614 тысяч страховых полисов.

Количество договоров страхования по сравнению с прошлым годом выросло на 9%, а общий объем страховых премий – на 27%. Причиной роста стало расширения клиентской базы, рост цен на автомобили и запчасти, отмечают эксперты Банка России.

На полисы ОСАГО туляки потратили 2 млрд рублей (на 20% больше, чем в прошлом году). На договора страхования жизни туляки потратили 2,2 млрд рублей (рост составил 37%). Сюда вошло инвестиционное страхование жизни (НСЖ и ИСЖ) и страхование, связанное с кредитами.

– Интерес населения к страхованию жизни может объясняться желанием получить потенциально более высокую доходность, страховую защиту и оформить налоговый вычет, – отметил заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.

С января по сентябрь тульские страховщики выплатили клиентам 3,6 млрд рублей (на 5,4% больше, чем в прошлом году). Свыше 1,8 млрд рублей пришлось на страхование жизни, автовладельцы по полисам ОСАГО получили 904 млн рублей.