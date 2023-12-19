В «Тула-Арене» прошла «Эстафета ГТО»

Фото: Минспорта Тульской области

В соревнованиях приняли участие юные спортсмены в возрасте от 10 до 13 лет.

В многофункциональном спортивном центре «Тула-Арена» прошла «Эстафета ГТО» среди команд муниципалитетов Тульской области. Гостей и участников спортивного праздника приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев:

– Сегодня «Эстафета ГТО» объединила 26 команд юных любителей спорта. Это свидетельствует о том, что движение ГТО набирает популярность среди жителей региона день ото дня! Своим личным примером вы вдохновляете окружающих на регулярные занятия спортом, – сказал он.

В эстафете приняли участие юные спортсмены от 10 до 13 лет. Они состязались в челночном беге на 3х10, сгибании-разгибании рук в упоре лёжа на полу от платформы, прыжке в длину с места, поднимании туловища из положения лежа на спине и беге на 30 метров.

Победителями и призерами стали:

1 место – команда Ясногорского района,

2 место – команда города Узловая,

3 место – команда Тепло-Огаревского района,

3 место – команда ЦО № 4, Тула.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» реализуется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».