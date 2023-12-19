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Какие дома Тулы будут обесточены 20 декабря

Какие дома Тулы будут обесточены 20 декабря

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Вильямса, 2, 4, 6, 6-а, 12
  • ул. Кутузова, 45, 45-а
  • ул. Гармонная, 33-а, 22,
  • ул. Ложевая, 23-б,
  • ул. Гармонная, 22,
  • ул. Пролетарская, 93-117 (нечётн.),
  • ул. Металлургов, 12, 14, 16, 18, 20,
  • ул. Гайдара, 7,
  • ул. Бардина, 6,
  • ул. Пугачёва, 1-19 (нечётн.), 1-а, 11-а,
  • ул. Рогожинская, 3-19 (нечётн.), 4-14 (чётн.),
  • ул. Будённого, 81, 83, 100,
  • ул. Демьянова, 6,
  • ул. Ершова, 11,
  • Мясново: ул. Рогова, 7-15 (нечётн.), 1, 12, 21, 27, 28, 30, 30 к. 1,
  • 2-й пр-д, 34-38 (чётн.), 27-41 (нечётн.), 25-а, 31-а, 34, 40-а,
  • ул. Профсоюзная, 14-а, 15-а, 16,
  • ул. В. Краснослободская, 76-а, 85,
  • 1-й Клинской пр-д, 1,
  • ул. Воздухофлотская, 29-б,
  • 4-й пр-д, 39, 53, 60, 62,
  • ул. Болотова, 28, 37-а,
  • ул. Кооперативная, 16, 18-ж,
  • ул. Санаторная, 56,
  • ул. Тихмянова, 33, 38, 39, 40-а,
  • Одоевское шоссе, 98, 100, 102-а, 104,
  • 12-й пр-д, 36, 45-б, 51,
  • 13-й пр-д, 31-а, 32,
  • ул. Воздухофлотская, 82,
  • 7-й Полюсный пр-д, 1-11, 25-45 (нечётн.), 2-12, 20-36 (чётн.), 2-а,
  • 6-й Полюсный пр-д, 1-9 (нечётн.), 16-38 (чётн.), 19, 21, 23, 25-а, 25-б, 27,
  • 8-й Полюсный пр-д, 1-7 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
  • 9-й Полюсный пр-д, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • 9-й пр-д, 11-33 (нечётн.), 2-а, 2-е, 3, 5, 7, 19-а,
  • 8-й пр-д, 1-19 (нечётн.), 4-20 (чётн.), 5-а, 10-а, 19-а,
  • 7-й пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.).

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