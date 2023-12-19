В Туле стартовали Губернаторские ёлки

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

По инициативе Алексея Дюмина в Тульском государственном цирке состоялось первое новогоднее представление для детей. С наступающим Новым годом ребят поздравил первый заместитель главы региона Дмитрий Миляев.

– Для всех детишек пройдет насыщенная программа, это подарок губернатора Алексея Дюмина. Артисты тульского цирка подготовили для вас настоящий новогодний праздник. Пусть каждый поверит в новогоднюю сказку. От всей души желаю вам расти крепкими, здоровыми и радовать своих любимых родителей. Будьте счастливы в Новом году! С наступающим! – сказал Дмитрий Вячеславович.

В этом году в новогодних детских мероприятиях примут участие порядка 46 тысяч детей. 26 тысяч из них посетят Губернаторские ёлки. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята из многодетных и малообеспеченных семей, семей беженцев, дети участников СВО, а также одарённые юные туляки, продемонстрировавшие успехи в учебе, культуре и спорте.

Помимо цирка, дети посетят ледовое шоу Татьяны Навки в Ледовом дворце, новогодние спектакли в областной филармонии и ремесленном дворе «Добродей».

Кроме того, по инициативе Алексея Дюмина ребята побывают на экскурсиях по Туле и на Куликовом поле, в Московском Кремле и на выставке «Россия» на ВДНХ. Больше 100 ребят из Мариуполя также отправятся в центр отдыха «Новая волна», где для них пройдёт спортивно-развлекательная программа.