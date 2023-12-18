В 2024 году в Тульской области к 3500 домам подведут газ

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В правительстве Тульской области обсудили вопросы догазификации. Министр ЖКХ региона Олег Дючков рассказал, что всего в области заключено 9877 договоров на догазификацию – это 95% от поданных заявок. По 6295 договорам работы уже завершены. «Голубое топливо» поступает в 2717 домов.

Идёт догазификация объектов медицины и образования. К 2027 году планируется подвести газ к 13 медучреждениям и 21 школьной котельной. Уже газифицированы школа в с. Кузовка Богородицкого района и фельдшерский пункт в д. Сергиевское Киреевского района. Еще к трем медучреждениям газ подведен до границ участка. В первом квартале следующего года газоснабжение будет запущено.

По темпам газификации Тульская область входит в «зеленую зону» федерального рейтинга. Больше всего договоров заключено в Туле и Новомосковске. Лидеры по исполненным договорам до границ земельного участка – Узловский, Кимовский и Суворовский районы. Больше всего домов подключено к газоснабжению в Плавском, Чернском и Одоевском районах.

Гендиректор АО «Газпром газораспределение Тула» Николай Воробьев отметил, что в организацию поступило почти 15 тысяч заявок на подключение газа. Из них 9500 приняты в работу, порядка 5500 отклонено по разным причинам, в том числе – из-за отсутствия необходимых документов. Специалисты организации помогают жителям в этих вопросах.

В 2023 году план догазификации выполнен в полном объеме. На 2024 год запланировано подключение к газу около 3500 домовладений. По словам и. о. директора АО «Тулагоргаз» Алексея Емельянова, строительство сетей до границ земельных участков выполнено для 656 домовладений, 2 СНТ и одного медучреждения. До конца года газ будет подведён ещё к 34 домам.

Министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова рассказала о мерах соцподдержки в этом вопросе. С апреля прошлого года соответствующие выплаты более, чем на 20 млн рублей, получили 187 туляков. До конца года выплата будет предоставлена ещё 21 заявителю.

До 1 февраля главы администраций должны актуализировать информацию по каждому адресу и при необходимости предоставить предложения по корректировке имеющихся льгот и расширению перечня льготных категорий. Губернатор поручил завершить работы по всем заключенным на 2023 год договорам до 31 декабря и не снижать темпы догазификации.