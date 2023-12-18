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Где в Туле не будет электроэнергии 19 декабря

Где в Туле не будет электроэнергии 19 декабря

Публикуем список адресов.

С 9.00 до 17.00 в Туле будут обесточены следующие дома:

  • 3-й Газовый пр-д, 64, 50, 42, 45, 35,
  • 2-й Газовый пр-д, 35,
  • 4-й Газовый пр-д, 51,
  • 3-й Бежковский пр-д, 26,
  • ул. Смидович, 1-а, 2, 4, 4-а, 6-в, 7-а,
  • ул. Мира, 50, 50-а, 54, 54-а, 56, 56-а, 58,
  • ул. Оружейная, 5-а, 7-а,
  • ул. Белкина, 3-21 (нечётн.),
  • ул. Болдина, 111,
  • пер. Стандартный, 2-6 (чётн.), 1-5 (нечётн.), 11, 12, 13,
  • ул. Перекопская, 10, 12,
  • ул. Демьянова, 45-б,
  • ул. Некрасова, 56, 58,
  • ул. Мезенцева, 29-45 (нечётн.), 18, 20, 24, 26, 28, 30-а, 34,
  • пер. Южный, 1-11 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 2-а, 11-а,
  • ул. Академика Павлова, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • пр-д Академика Павлова, 1,
  • ул. Станиславского, 2-а,
  • ул. Н. Руднева, 53, 55, 57-б,
  • пер. Городской, 9, 17,
  • ул. Пархоменко, 51,
  • п. Хомяково: ул. Хомяковская, 6, 8, 8-а, 8-б, 8-в, 12, 12-г, 12-е, 14, 17-а,
  • ул. Берёзовая, 9-15 (нечётн.), 10,
  • Мясново: ул. Дружбы, 19-33 (нечётн.), 5, 11, 13, 15, 32,
  • Парашютный пр-д, 22-34 (чётн.), 21-27 (нечётн.),
  • ул. Полюсная, 25-39 (нечётн.), 34-52 (чётн.), 31-в,
  • ул. Тихмянова, 26-34 (чётн.), 13-19 (нечётн.), 19-а,
  • 15-й пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 14-а,
  • 18-й пр-д, 57, 83, 83-а, 85, 92,
  • 5-й Полюсный пр-д, 43,
  • 7-й Полюсный пр-д, 47.

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