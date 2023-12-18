Как будут работать тульские музеи в новогодние праздники

31 декабря филиалы Тульского музейного объединения работают с 10.00 до 14.00, кроме Музея русского и современного искусства в Крапивне, который в новогоднюю ночь будет открыт для посетителей с 10.00 до 2.00.
1 января
С 14.00 до 18.00:
- музей «Тульский кремль»;
- музей «Тульские самовары»;
- Тульский военно-исторический музей;
- Музей декоративно-прикладного и народного искусства.
С 13.00 до 20.00:
- Музей русского и современного искусства в Крапивне.
Во всех остальных филиалах Музейного объединения 1 января — выходной.
2 — 7 января
10.00 — 20.00:
- музей «Тульский кремль»;
- Тульский военно-исторический музей;
- музей «Тульские самовары»;
- Музей декоративно-прикладного искусства;
- Тульский областной краеведческий музей;
- Тульский музей изобразительных искусств;
- Выставочный зал;
- музей П. Н. Крылова;
- Дом-музей В. В. Вересаева.
10.00 — 19.00:
- Богородицкий дворец-музей и парк;
- Мемориальный музей Н. И. Белобородова;
- Историко-мемориальный музей Демидовых;
- Музей обороны Тулы.
10.00 — 18.00:
- музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева;
- Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник;
- Историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»;
- музей В. Ф. Руднева;
- Музей русского и современного искусства в Крапивне,
- музей станции Жданка.
11.00 — 19.00:
- музей «Бронепоезд „Тульский Рабочий“».
8 января
10.00 — 18.00:
- музей «Тульский кремль»;
- Тульский военно-исторический музей;
- музей «Тульские самовары»;
- Музей декоративно-прикладного и народного искусства;
- Тульский областной краеведческий музей;
- Тульский музей изобразительных искусств;
- Выставочный зал;
- музей П. Н. Крылова;
- Дом-музей В. В. Вересаева;
- Богородицкий дворец-музей и парк;
- Мемориальный музей Н. И. Белобородова;
- Историко-мемориальный музей Демидовых;
- музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева;
- Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник;
- Историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»;
- музей В. Ф. Руднева;
- Музей русского и современного искусства в Крапивне;
- музей станции Жданка;
- Музей обороны Тулы.
11.00 — 19.00:
- музей «Бронепоезд „Тульский Рабочий“».
Полная программа мероприятий в новогодние каникулы будет представлена на сайте Тульского музейного объединения в разделе «Афиша».