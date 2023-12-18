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Как будут работать тульские музеи в новогодние праздники
Фото Алексея Пирязева

Как будут работать тульские музеи в новогодние праздники

Публикуем график.

31 декабря филиалы Тульского музейного объединения работают с 10.00 до 14.00, кроме Музея русского и современного искусства в Крапивне, который в новогоднюю ночь будет открыт для посетителей с 10.00 до 2.00. 

1 января

С 14.00 до 18.00:

  • музей «Тульский кремль»;
  • музей «Тульские самовары»;
  • Тульский военно-исторический музей;
  • Музей декоративно-прикладного и народного искусства.

С 13.00 до 20.00:

  • Музей русского и современного искусства в Крапивне.

Во всех остальных филиалах Музейного объединения 1 января — выходной.

2 — 7 января 

10.00 — 20.00:

  • музей «Тульский кремль»;
  • Тульский военно-исторический музей;
  • музей «Тульские самовары»;
  • Музей декоративно-прикладного искусства;
  • Тульский областной краеведческий музей;
  • Тульский музей изобразительных искусств;
  • Выставочный зал;
  • музей П. Н. Крылова;
  • Дом-музей В. В. Вересаева.

10.00 — 19.00:

  • Богородицкий дворец-музей и парк;
  • Мемориальный музей Н. И. Белобородова;
  • Историко-мемориальный музей Демидовых;
  • Музей обороны Тулы.

10.00 — 18.00:

  • музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева;
  • Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник;
  • Историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»;
  • музей В. Ф. Руднева;
  • Музей русского и современного искусства в Крапивне,
  • музей станции Жданка.

11.00 — 19.00:

  • музей «Бронепоезд „Тульский Рабочий“».

8 января

10.00 — 18.00:

  • музей «Тульский кремль»;
  • Тульский военно-исторический музей;
  • музей «Тульские самовары»;
  • Музей декоративно-прикладного и народного искусства;
  • Тульский областной краеведческий музей;
  • Тульский музей изобразительных искусств;
  • Выставочный зал;
  • музей П. Н. Крылова;
  • Дом-музей В. В. Вересаева;
  • Богородицкий дворец-музей и парк;
  • Мемориальный музей Н. И. Белобородова;
  • Историко-мемориальный музей Демидовых;
  • музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева;
  • Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник; 
  • Историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»;
  • музей В. Ф. Руднева;
  • Музей русского и современного искусства в Крапивне;
  • музей станции Жданка;
  • Музей обороны Тулы.

11.00 — 19.00:

  • музей «Бронепоезд „Тульский Рабочий“».

Полная программа мероприятий в новогодние каникулы будет представлена на сайте Тульского музейного объединения в разделе «Афиша».

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