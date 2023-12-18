Как будут работать тульские музеи в новогодние праздники

Фото Алексея Пирязева

31 декабря филиалы Тульского музейного объединения работают с 10.00 до 14.00, кроме Музея русского и современного искусства в Крапивне, который в новогоднюю ночь будет открыт для посетителей с 10.00 до 2.00.

1 января

С 14.00 до 18.00:

музей «Тульский кремль»;

музей «Тульские самовары»;

Тульский военно-исторический музей;

Музей декоративно-прикладного и народного искусства.

С 13.00 до 20.00:

Музей русского и современного искусства в Крапивне.

Во всех остальных филиалах Музейного объединения 1 января — выходной.

2 — 7 января

10.00 — 20.00:

музей «Тульский кремль»;

Тульский военно-исторический музей;

музей «Тульские самовары»;

Музей декоративно-прикладного искусства;

Тульский областной краеведческий музей;

Тульский музей изобразительных искусств;

Выставочный зал;

музей П. Н. Крылова;

Дом-музей В. В. Вересаева.

10.00 — 19.00:

Богородицкий дворец-музей и парк;

Мемориальный музей Н. И. Белобородова;

Историко-мемориальный музей Демидовых;

Музей обороны Тулы.

10.00 — 18.00:

музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева;

Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник;

Историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»;

музей В. Ф. Руднева;

Музей русского и современного искусства в Крапивне,

музей станции Жданка.

11.00 — 19.00:

музей «Бронепоезд „Тульский Рабочий“».

8 января

10.00 — 18.00:

музей «Тульский кремль»;

Тульский военно-исторический музей;

музей «Тульские самовары»;

Музей декоративно-прикладного и народного искусства;

Тульский областной краеведческий музей;

Тульский музей изобразительных искусств;

Выставочный зал;

музей П. Н. Крылова;

Дом-музей В. В. Вересаева;

Богородицкий дворец-музей и парк;

Мемориальный музей Н. И. Белобородова;

Историко-мемориальный музей Демидовых;

музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева;

Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник;

Историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»;

музей В. Ф. Руднева;

Музей русского и современного искусства в Крапивне;

музей станции Жданка;

Музей обороны Тулы.

11.00 — 19.00:

музей «Бронепоезд „Тульский Рабочий“».

Полная программа мероприятий в новогодние каникулы будет представлена на сайте Тульского музейного объединения в разделе «Афиша».