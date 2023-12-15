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В Тульской области к уборке снега дополнительно привлечены 300 единиц техники
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Тульской области к уборке снега дополнительно привлечены 300 единиц техники

Кроме того, для повышения безопасности дорожного движения увеличено количество нарядов ДПС.

Тульские коммунальщики продолжают устранять последствия мощных снегопадов, которые принес циклон «Ваня». Для этого дополнительно привлечено порядка 300 единиц техники, принадлежащих промышленным и сельскохозяйственным предприятиям.

Дороги и тротуары Тулы круглосуточно очищают более 320 единиц техники, в целом по области работают почти 800 машин. Особое внимание уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, объектам социальной сферы.

Работники управляющих компаний расчищают от снега и наледи кровли и дворы многоэтажек. Для бесперебойного электроснабжения организовано дежурство 60 бригад и 115 единиц техники «Тулэнерго».

Для повышения безопасности дорожного движения увеличено количество нарядов ДПС. Во время сильного снегопада на дороги региона вышли 180 сотрудников Госавтоинспекции.

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