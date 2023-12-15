В Тульской области к уборке снега дополнительно привлечены 300 единиц техники

Тульские коммунальщики продолжают устранять последствия мощных снегопадов, которые принес циклон «Ваня». Для этого дополнительно привлечено порядка 300 единиц техники, принадлежащих промышленным и сельскохозяйственным предприятиям.
Дороги и тротуары Тулы круглосуточно очищают более 320 единиц техники, в целом по области работают почти 800 машин. Особое внимание уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, объектам социальной сферы.
Работники управляющих компаний расчищают от снега и наледи кровли и дворы многоэтажек. Для бесперебойного электроснабжения организовано дежурство 60 бригад и 115 единиц техники «Тулэнерго».
Для повышения безопасности дорожного движения увеличено количество нарядов ДПС. Во время сильного снегопада на дороги региона вышли 180 сотрудников Госавтоинспекции.