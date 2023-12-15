В центре Тулы в новогоднюю ночь ограничат движение и стоянку транспорта

С 23.00 субботы, 30 декабря, до 01.00 вторника, 2 января, будет запрещена остановка, стоянка и движение всех видов транспорта на следующих участках:
- ул. Менделеевская (от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской),
- ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),
- ул. Союзная (от дома № 9 до Крестовоздвиженской площади),
- Денисовский переулок,
- ул. Революции (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),
- ул. Благовещенская (от Союзного переулка до Благовещнского переулка),
- Черниковский переулок,
- Союзный переулок,
- парковочное пространство на пл. Ленина.