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В центре Тулы в новогоднюю ночь ограничат движение и стоянку транспорта

В центре Тулы в новогоднюю ночь ограничат движение и стоянку транспорта

Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель главы администрации города Дмитрий Ярцев.

С 23.00 субботы, 30 декабря, до 01.00 вторника, 2 января, будет запрещена остановка, стоянка и движение всех видов транспорта на следующих участках:

  • ул. Менделеевская (от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской),
  • ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),
  • ул. Союзная (от дома № 9 до Крестовоздвиженской площади),
  • Денисовский переулок,
  • ул. Революции (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),
  • ул. Благовещенская (от Союзного переулка до Благовещнского переулка),
  • Черниковский переулок,
  • Союзный переулок,
  • парковочное пространство на пл. Ленина.

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