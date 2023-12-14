Тульский АКМ обыграл «Челны» на выезде

Фото пресс-службы АКМ.

13 декабря в Набережных Челнах АКМ сыграл против местного клуба «Челны». Первый период был богат на опасные моменты, хозяева дважды играли в большинстве, но не смогли реализовать попытки. Туляки часто держали шайбу в чужой зоне, но удачной оказалась одна из контратак — после быстрой комбинации открыл счёт Иван Лапшин.

Во втором периоде сначала отличился Максим Мальцев, затем Юрий Ушаков забросил первую шайбу для хозяев. У обеих команд были неплохие моменты, но счет перед заключительным отрезком игры остался прежним — 1:2.

В третьем периоде игра шла спокойно, но «Челны» получили удаление, которое успешно реализовал Павел Медведев. До конца матча команды могли изменить счет, но оба голкипера не позволили шайбе попасть в ворота. Итог встречи — победа АКМ со счетом 3:1.

Главный тренер АКМ Сергей Решетников:

— Самое главное — мы завоевали два очка, они очень важны для нас. Огромное спасибо тульским болельщикам, которые присутствовали сегодня на матче — их было слышно.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил команду с победой:

— Ребята выкладывались по полной и продемонстрировали сплоченную, динамичную игру. Пусть этот успех придаст им сил для новых достижений. Болеем за наших!

26 декабря в Ледовом дворце Тулы АКМ сыграет с пензенским «Дизелем», а 28 декабря в заключительной игре этого года встретится с казанским ХК «Барс».