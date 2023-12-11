Где в Туле не будет электричества 12 декабря

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:
- ул. Фучика, 22-а, 26 к.2, 24 к.2, 24,
- ул. Ушинского, 41-а, 24-а, 22-а, 38-41, 4, 48-б,
- ул. Кирова, 28-а,
- ул. Фестивальная, 57-а,
- 1-й Фестивальный пр-д, 1-27 (нечётн.), 31-а, 33-а, 37-а, 39-а, 41-а,
- 2-й Фестивальный пр-д, 2-24 (чётн.), 2-а,
- ул. М. Смирнова, 26-40 (чётн.), 35-53 (нечётн.), 36-а, 36-б, 36-г,
- ул. Л. Толстого, 33-43 (нечётн.), 36, 43-а,
- ул. Тимирязева, 20, 22,
- ул. Металлургов, 12, 14, 16, 18, 20,
- ул. Гайдара, 7,
- ул. Бардина, 6,
- ул. Сакко и Ванцетти, 31,
- ул. Октябрьская, 9-23 (нечётн.), 31, 33, 33-б, 35, 37, 39, 41,
- ул. Галкина, 20,
- п. Октябрьский: 1-й пр-д, 43,
- 11-й пр-д, 11,
- п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21-б, 27, 28, 30,
- ул. Жуковского, 6-11,
- ул. Белинского, 2-14 (чётн.),
- ул. Чернышевского, 4-18 (чётн.), 3-9 (нечётн.), 13, 13-а,
- ул. Никитина, 15-23 (нечётн.), 11, 12, 12-б,
- ул. Добролюбова, 3-15 (нечётн.).