  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Где в Туле не будет электричества 12 декабря - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Где в Туле не будет электричества 12 декабря

Где в Туле не будет электричества 12 декабря

Публикуем список адресов.

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. Фучика, 22-а, 26 к.2, 24 к.2, 24,
  • ул. Ушинского, 41-а, 24-а, 22-а, 38-41, 4, 48-б,
  • ул. Кирова, 28-а,
  • ул. Фестивальная, 57-а,
  • 1-й Фестивальный пр-д, 1-27 (нечётн.), 31-а, 33-а, 37-а, 39-а, 41-а,
  • 2-й Фестивальный пр-д, 2-24 (чётн.), 2-а,
  • ул. М. Смирнова, 26-40 (чётн.), 35-53 (нечётн.), 36-а, 36-б, 36-г,
  • ул. Л. Толстого, 33-43 (нечётн.), 36, 43-а,
  • ул. Тимирязева, 20, 22,
  • ул. Металлургов, 12, 14, 16, 18, 20,
  • ул. Гайдара, 7,
  • ул. Бардина, 6,
  • ул. Сакко и Ванцетти, 31,
  • ул. Октябрьская, 9-23 (нечётн.), 31, 33, 33-б, 35, 37, 39, 41,
  • ул. Галкина, 20,
  • п. Октябрьский: 1-й пр-д, 43,
  • 11-й пр-д, 11,
  • п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21-б, 27, 28, 30,
  • ул. Жуковского, 6-11,
  • ул. Белинского, 2-14 (чётн.),
  • ул. Чернышевского, 4-18 (чётн.), 3-9 (нечётн.), 13, 13-а,
  • ул. Никитина, 15-23 (нечётн.), 11, 12, 12-б,
  • ул. Добролюбова, 3-15 (нечётн.).

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 21:52 +3
Другие статьи по темам
Событие
где в Туле отключат электричествогде в Туле отключат светгде отключат светплановые отключения электричества
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За три дня на тульских дорогах задержаны 15 пьяных водителей
За три дня на тульских дорогах задержаны 15 пьяных водителей
Туляков приглашают на фейковый кастинг второго сезона сериала «Слово пацана»
Туляков приглашают на фейковый кастинг второго сезона сериала «Слово пацана»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.