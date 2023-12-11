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Туляков приглашают на фейковый кастинг второго сезона сериала «Слово пацана»

Туляков приглашают на фейковый кастинг второго сезона сериала «Слово пацана»

Многочисленные сообщения публикуются в социальных сетях.

В тульских интернет-пабликах активно распространяются сообщения о съёмках второго сезона нашумевшего сериала «Слово пацана», которые, якобы, должны пройти в оружейной столице.

Приглашаются актёры массовых сцен в возрасте от 14 до 60 лет, готовые примерить на себя амплуа трудных подростков, бандитов, военных или прохожих.

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Обещают гонорар в 3500 рублей за шестичасовую смену, а также горячий обед и развозку с места съёмок в разные районы города. Оказалось, что такие сообщения распространяются сразу в нескольких городах – в Перми, Уфе, Чебоксарах, Старом Осколе и других.

Актёр Иван Янковский, исполнивший в сериале одну из главных ролей, сообщил, что информация о проводимом кастинге на съёмки второго сезона не соответствует действительности.

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