  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. За три дня на тульских дорогах задержаны 15 пьяных водителей - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
За три дня на тульских дорогах задержаны 15 пьяных водителей
Фото из архива Myslo

За три дня на тульских дорогах задержаны 15 пьяных водителей

Двое из них раньше привлекались к ответственности за нетрезвую езду.

С 8 по 10 декабря сотрудники тульской Госавтоинспекции установили 15 водителей, севших за руль в состоянии опьянения. Пятеро из них были нетрезвы, пятеро отказались «подуть в трубку», двое были пьяны и при этом не имели водительского удостоверения.

Не было прав и у одного «отказника». Двое задержанных за последний год уже привлекались к административной ответственности за пьяное вождение. Теперь им грозит уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.

УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминает: за езду в нетрезвом виде предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении в течение года наступает уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ, максимальное наказание – до 2 лет лишения свободы.

Пьяная езда – одна из главных причин автоаварий с тяжкими последствиями. Не оставайтесь равнодушными к этой проблеме! Если вам стало известно о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, звоните по телефонам:

  • ДЧ ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-95-40, 32-95-42,
  • ДЧ ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
  • Горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
  • Для связи через Telegram или Viber: +7(999)374-36-13.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 22:35 +1
Другие статьи по темам
Событие
пьяная езданетрезвый водительУГИБДД УМВД России по Тульской областитульская Госавтоинспекция
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле не будет электричества 12 декабря
Где в Туле не будет электричества 12 декабря
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.