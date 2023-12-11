За три дня на тульских дорогах задержаны 15 пьяных водителей

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Двое из них раньше привлекались к ответственности за нетрезвую езду.

С 8 по 10 декабря сотрудники тульской Госавтоинспекции установили 15 водителей, севших за руль в состоянии опьянения. Пятеро из них были нетрезвы, пятеро отказались «подуть в трубку», двое были пьяны и при этом не имели водительского удостоверения.

Не было прав и у одного «отказника». Двое задержанных за последний год уже привлекались к административной ответственности за пьяное вождение. Теперь им грозит уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.

УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминает: за езду в нетрезвом виде предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении в течение года наступает уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ, максимальное наказание – до 2 лет лишения свободы.

Пьяная езда – одна из главных причин автоаварий с тяжкими последствиями. Не оставайтесь равнодушными к этой проблеме! Если вам стало известно о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, звоните по телефонам: