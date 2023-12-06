В новом онкоцентре Тулы провели первые операции

Фото пресс-службы Тульского областного онкодиспансера

В отделении хирургических методов лечения опухолей молочной железы, кожи и мягких тканей выполнено шесть хирургических вмешательств. Первых пациентов прооперировали главный врач Тульского онкодиспансера Дмитрий Истомин и заведующий отделением Тимур Аскаров.

— Сегодня мы начали оперировать, и это очень значимо. Вместе с заведующим отделением провели шесть операций по удалению доброкачественных и злокачественных образований молочной железы, в том числе одну органосохраняющую. Получили, как врачи, огромное удовольствие от современного оснащения операционных и от условий, которые созданы для лечения пациентов и работы медиков, — отметил Дмитрий Истомин.

Как сообщает пресс-служба Тульского областного онкодиспансера, все операции прошли в плановом режиме.

Новое отделение хирургических методов лечения опухолей молочной железы и мягких тканей рассчитано на 50 коек. Для пациентов обеспечены максимально комфортные условия: одно- и двухместные палаты со всеми удобствами. Есть телевизор и холодильник, кресло-кровать, если требуется присутствие родных. Госпитализация проводится в плановом режиме. На парковке пациентов забирает микроавтобус и доставляет в теплый бокс приемного отделения. Там их встречает служба сопровождения и дежурный врач. Затем пациентов провожают на госпитализацию.

В декабре стационарное лечение и амбулаторный прием осуществляются по адресу: Калужское шоссе, д. 60. Рабочие дни: пн.-пт.: 8.00-20.00, сб.: 8.00-14.00, стационар — круглосуточно. Телефон: +7 (4872) 33-81-41.

Поликлиника начнет свою работу с 11 декабря.

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