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Алексей Дюмин внёс в областную Думу проект закона о новой мере поддержки для участников СВО

Алексей Дюмин внёс в областную Думу проект закона о новой мере поддержки для участников СВО

Проект предусматривает предоставление в собственность земельного участка бесплатно или единовременной денежной выплаты.

Губернатор Алексей Дюмин внес в Тульскую областную Думу проект закона о дополнительных мерах социальной поддержки. Они будут распространяться на граждан, удостоенных государственных наград, в том числе из числа участников СВО, а также членов их семей.

Проект предусматривает предоставление в собственность земельного участка бесплатно или единовременной денежной выплаты.

Право на эту меру будут иметь военнослужащие, добровольцы и росгвардейцы, имеющие специальные звания полиции, награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющиеся ветеранами боевых действий. Также выбрать между получением участка или выплаты смогут и Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы.

В случае гибели награждённого, в том числе в ходе специальной военной операции, члены их семей (супруга, дети, родители) будут иметь право на единовременную выплату.

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