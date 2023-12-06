На тульский приют «Континент+» завели два уголовных дела

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Прокуратура Ленинского района, природоохранная прокуратура с привлечением специалистов регионального комитета ветеринарии, органов государственного финансового контроля и ГИБДД провели комплексную проверку деятельности одного из самых крупных приютов для животных ООО «Континент+».

— Выявлены многочисленные нарушения законодательства. В частности, установлено нахождение в вольерах карантинных помещений от 2 до 3 особей собак, не исключающее физического контакта между животными, не обеспечена сохранность всех видеозаписей процессов отлова и выпуска собак, актов отлова, стерилизации, вакцинации, выбытия за 2022 год и истекший период 2023 года, не обеспечена нормативная численность обслуживающих работников на количество содержащихся собак, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

По данным фактам руководителю ООО «Континент+» внесено представление.

Также в отношении должностных лиц организации возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 10.6 (нарушение правил карантина животных), ч. 6 ст. 5.27 (нарушение трудового законодательства), ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ (использование земельных участков не по целевому назначению), которые находятся на рассмотрении.

Прокуратура Ленинского района установила, что работники «Континент+» представили акты оказанных услуг по муниципальным контрактам на суммы свыше 350 тысяч рублей, которые фактически оказаны не были. Однако заказчики это оплатили.

По материалам проверки прокуратуры следственные органы возбудили два уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой.