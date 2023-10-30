Как устроен новый онкоцентр в Туле

Если одним словом – это просто космос. Экскурсию по новому медучреждению провел главный онколог Тульской области Дмитрий Истомин

Онкоцентр в Туле на Калужском шоссе начали строить в 2020 году при поддержке Президента Владимира Путина в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Строительство обошлось в 10 млрд рублей и закончится раньше строка – ориентировочно в середине декабря центр начнет принимать пациентов.

Это беспрецедентный проект для России – по комфорту для пациентов и врачей, оснащению и применяемым технологиям.

- Сейчас в Туле есть 10 адресов, где оказывают помощь онкопациентам. С введением нового центра останется всего два адреса – Калужское шоссе, 60, и ул. Яблочкова, 1Б. По всем остальным адресам медучреждения закроются сразу или в течение следующего года, - пояснил главный онколог Тульской области Дмитрий Истомин. - В действующем онкодиспансере останется два отделения лучевой терапии и отделение противоопухолевой лекарственной терапии. Количество коек сократится на Яблочкова с 230 до 120. В новом онкоцентре также будет отделение противоопухолевой лекарственной терапии на 50 коек. Кого направить в старый корпус, а кого в новый центр, будет зависеть прежде всего от пожеланий пациентов – кому куда удобнее добираться.

До нового центра уже ходит новый маршрут автобуса – 39А. Сейчас в администрации Тулы рассматривают вопрос об увеличении кратности и количества автотранспорта на этом маршруте. Скоро добавится новый маршрут - от областной больницы через Рязанку до онкоцентра. Еще обсуждается вариант - сделать маршрут от автовокзала до онкоцентра. Остановка, пешеходный переход и светофор «по требованию» уже смонтированы и работают.

Перед онкоцентром есть бесплатная парковка для пациентов на 220 мест.

Холл первого этажа центра – большой просторный атриум со стеклянной крышей.

Здесь расположены поликлиника, регистратура, справочная, кафе, интерактивные навигационные панели. 90% посетителей уже приходят в онкодиспансер по записи к какому-то специалисту. Их будут встречать и помогать сориентироваться сотрудники регистратуры и справочной.

На входе в центр и холлах на этажах расположены интерактивные навигационные панели. Здесь есть вся информация о центре и врачах, работающих в центре. В режиме онлайн можно записаться к врачу во все лечебные учреждения региона.

В поликлинике, рассчитанной на 200 тысяч посещений в год, будут вести прием терапевты, кардиологи, эндокринологи, неврологи, дерматологи. Проще говоря, пациент получит все необходимые консультации в одном месте.

В левом крыле центра расположено отделение лучевой диагностики. Здесь есть три компьютерных томографа, два маммографа, два рентгена, аппараты УЗИ, два МРТ.

- У нас установлены компьютерные томографы фирмы Canon – широкоопертурные 32- и 64-срезовые аппараты для томометрии пациента перед лучевой терапии, - пояснил Олег Пушкаренко, зав.отделением лучевой диагностики. - На них можно выполнять исследования и для пациентов с большой массой тела, и детей. У нас будет использоваться искусственный интеллект для работы с классической рентгенографией, маммографией и компьютерной томографией. Современные томографы имеют технологию оперативной реконструкции – проще говоря, достраивают изображение в нужном качестве. И это снижает лучевую нагрузку на пациента.

Очень удобно скомпонованы кабинеты. Например, кабинеты УЗИ связаны с кабинетом маммографии – если врачу нужно провести дополнительное исследование на маммографе или рентгене, пациентке надо просто перейти в соседний кабинет, даже не одеваясь.

Маммограф современный, выдает высококачественные снимки с разрешением 50 микрон. На нем можно выполнить маммографию с контрастным веществом – для определения патологических клеток на самой ранней стадии.

На первом этаже находится также отделение реабилитации – и для тех, кто проходит лечение в стационаре, и для тех, кто стоит на поликлиническом учете. Есть паллиативное отделение на 15 коек – в основном для пациентов, которым нужны какие-то инвазивные процедуры.

На 4 этажах лечебно-диагностического корпуса расположены лаборатории с ультрасовременным оборудованием - цитологическая, патологоанатомическая, клинико-диагностическая, микробиологическая, молекулярно-генетическая лаборатории и центр централизованного разведения.

- Наша лаборатория оснащена самой современной аппаратурой, какая только существует в современной цитологии. Например, у нас есть уникальная система для автоматизированного поиска клеток с предраковыми изменениями и клеток рака в цитологических образцах. Подобные системы есть только в 15 медцентрах России, - говорит Ирина Лосева, заведующая цитологической лабораторией онкоцентра.

Эта система обладает искусственным интеллектом. За смену может проверить 200 образцов. В случае обнаружения раковых и предраковых клеток система делает цифровое фото. Но окончательное заключение по результатам исследования делает врач. В базе лаборатории хранится цифровой архив таких фото. И врач с любой момент может сравнить результаты до и после лечения. Или послать для консультации в федеральный центр.

Молекулярно-генетическая лаборатория онкоцентра оснащена ультрасовременным секвенатором. Такие приборы есть только в крупных федеральных центрах и частных клиниках. Прибор позволяет очень точно расшифровывать ДНК-структуру опухоли и подбирать лечение персонально каждому пациенту.

- В центре появилось отделение разведения химпрепаратов. Такие есть только в пяти регионах России. Но по количеству компаудеров (компьютерных стендов для автоматического смешивания) мы первые в России, - рассказала Екатерина Мещерякова, главная медсестра онкоцентра. - До создания нашего отделения все препараты для химиотерапии разводили вручную процедурные сестры в отделениях. Теперь это делаем централизованно и автоматически при двойном контроле – со стороны врача и главной медсестры. Этот проект дает большую точность в подготовке материалов и экономию лекарственных средств. Тульское отделение разведения химпрепаратов было номинирован на премию Савицкого. И мы ее получили!

Впервые у тульских онкологов будет свое отделение радио-нуклидной диагностики.

Сейчас оно есть только в Тульской областной больнице. В онкоцентре установлены два сканера, один совмещен с КТ. На этих сканерах можно определять, есть ли метастазы. Особенно актуально для больных раком предстательной и молочной желез, для бессимптомного течения болезни.

На сканере с КТ можно точно определить локализацию метастаз, размеры, оценить динамику процесса.

В онкоцентре 9 интегрированные операционных. Тоже уникальных. Не во всех федеральных центрах есть такие!

- Всеми системами можно управлять с единого пульта в операционной. На информационные мониторы выведена вся информация по микроклимату в операционной. Можно даже цвет света менять, - рассказал врач-хирург Анатолий Плаев, зав. оперблока. – Для обеззараживания зоны операции сверху подается поток ламинарного очищенного воздуха. На мониторы выводятся любые изображения, которые получают во время операций – чтобы было удобно и хирургу, и его ассистентам. Видео с операции можно транслировать в учебные классы или для получения консультации в другом медцентре.

Одна из операционных оснащена микроскопом с 40-кратным увеличением на 3 рабочих места – для проведения нейрохирургических и реконструктивно-пластических операций. Раньше такой операционной в регионе не было.

Еще одна операционная оснащена ангиографом – для проведения операций на сосудах (эмболизация, стентирование и проч.) и химиоэмболизации (точечная химиотерапия).

В год здесь можно провести более 9 тысяч операций. Причем 70% из них – лапароскопические.

В новом онкоцентре есть отдельный палатный корпус: 7 этажей, 340 коек стационарного пребывания всех направлений на 14 тысяч госпитализаций в год, еще 12 тысяч – дневной стационар. Сюда переедут и онкоурология, и торакальная хирургия, и гематология, и предопухолевая патология. Ранее таких онкобольных размещали помимо онкодиспансера в областной больнице, и некоторых других городских стационарах.

Все палаты либо одно- либо двухместные. Со всеми удобствами (душ, туалет). Есть телевизор и холодильник. И кресло-кровать, если требуется присутствие родных.

Питание будет готовое, порционное, никто с кастрюлями и половниками ходить не будет. Выбор блюд – по меню накануне. Для этого в каждой палате будет специальный планшет. В нем же будут закачены образовательные ролики для пациентов – как вести себя после операции, как подготовиться к исследованиям и проч.

И даже процесс уборки помещений в новом онкоцентре будет особенный, «безведерный», - специальными инструментами, салфетками, насадками на швабры и чистящими средствами.

- В онкоцентре будут работать 245 врачей и 400 медсестер. А всего сотрудников будет 1150, - пояснил Дмитрий Истомин. - Все возможности нового онкоцентра будут максимально использованы для жителей Тульской области.

- В этом году мы запускаем этот долгожданный объект. Это один из самых крупных и важных проектов для Тульской области за последние годы. Установленное здесь оборудование будет отвечать всем современным методикам выявления, диагностики и лечения онкозаболеваний. Также большое внимание было уделено подбору кадров, усилены меры их поддержки. Это позволит проводить уникальные высокотехнологические операции по самым современным стандартам, которые раньше на территории региона не делали, - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.