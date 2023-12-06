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На улицы Тулы вышли 10 новых автобусов
Фото пресс-службы администрации Тулы

На улицы Тулы вышли 10 новых автобусов

Средняя вместимость каждого автобуса — 77 мест, из них 26 сидячих. Автобусы — очень комфортные и теплые — будут работать на маршрутах областного центра.

Новые автобусы ПАЗ CityMax 9 осмотрели министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник и глава администрации Тулы Илья Беспалов. И уже сегодня автобусы вышли на городские маршруты.

Новый пассажирский транспорт приобретен по инвестпроекту с использованием средств Фонда национального благосостояния.

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По словам Ильи Беспалова, в следующем году в Тулу поступит ещё почти 100 новых единиц транспорта. Таким образом, автобусный парк «Тулгорэлектротранса» будет обновлён практически полностью. 

— Мы получили 10 автобусов ПАЗ CityMax 9 средней вместимости на 77 человек, это уже вторая партия автобусов в этом году. В октябре на линии вышли 15 новых ЛиАЗов большой вместимости. Новые автобусы пойдут на разные маршруты, где в них есть наибольшая потребность.

В начале 2024 года мы по этому же инвестпроекту получим еще 50 автобусов и потом еще 49 — нам одобрен казначейский кредит на эти цели с участием средств регионального бюджета. Надеемся, что к середине следующего года все автобусы в Туле будут обновлены. Это позволит жителям пользоваться комфортным и современным общественным транспортом.

 

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Одним из счастливчиков-водителей, которые уже сегодня пересели за руль новенького автобуса, стал Евгений Кравченко. Своими впечатлениями он поделился с Myslo.

— Новая техника есть новая! Автобус очень хороший, низкопольный, с мягкими сиденьями, под ними— usb-зарядка для каждого пассажира. Автобус адаптирован для маломобильных граждан, в нем 26 посадочных мест. Есть климат-контроль. И для водителя очень комфортно, и для пассажиров. Уже сейчас поеду по маршруту № 12 РТИ — Птицефабрика. 

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В Туле сейчас ездит порядка 115 автобусов, 53 троллейбусов и 67 трамваев. Это — автопарк «Тулгорэлектротранса». В целом плановый выпуск — 245 автобусов в день с учетом коммерческих перевозчиков.

Илья Беспалов рассказал, что для удобства пассажиров принято решение обеспечить вход в муниципальный транспорт через все двери, установив валидаторы. В середине декабря валидаторы появятся во всех тульских трамваях. Далее такая работа будет проведена и на другом общественном транспорте.

— Валидаторы уже установлены в 17 трамваях. Это позволяет пассажирам входить и выходить во все двери, что очень быстро и удобно. Хочу обратиться к тулякам, чтобы они добросовестно оплачивали проезд.

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Родион Дудник напомнил, что в целом в регион только в этом году поступило 135 новых автобусов. Они вышли как на городские, так и на межмуниципальные маршруты.

— Тульская область принимает активное участие во всех программах по обновлению общественного транспорта. Новые автобусы на маршруты выпускают и государственные учреждения, и коммерческие перевозчики. Эта работа ведётся по поручению губернатора Алексея Дюмина. Наша задача — обновить 75% транспорта. Мы выполняем ее с опережением: к концу 2024 года не старше 5 лет будет уже более 82% транспорта, — подчеркнул Родион Дудник.

Напомним, что в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в регион также поступило 17 современных трамваев. В следующем году планируется передача еще пяти.

Автор:
сегодня, в 16:04 +6
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