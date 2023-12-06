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В Туле готовятся провести первые международные кадетские спортивные игры
Фото минспорта Тульской области

В Туле готовятся провести первые международные кадетские спортивные игры

Соревнования пройдут в спорткомплексе «Тула-Арена» и ФОКе «Заречье».

6 декабря в Тульском суворовском военном училище обсудили проведение в 2024 году первого турнира среди довузовских образовательных организаций оборонных ведомств государств, входящих в Международный совет военного спорта (CISM).

В рабочей встрече принял участие министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев. Он отметил, что спортивная инфраструктура региона позволяет проводить соревнования самого высокого уровня.

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— Мы имеем опыт проведения соревнований как всероссийского так и международного уровня. Для жителей Тульской области спорт является неотъемлемой частью жизни. И для нас большая честь принимать такие соревнования на тульской земле, — сказал Дмитрий Яковлев.

Делегация ознакомилась с материальной базой Тульского суворовского военного училища и объектами инфраструктуры города, которые планируется задействовать во время проведения турнира. В их числе многофункциональный спортивный центр «Тула-Арена» и физкультурно-оздоровительный комплекс «Заречье».

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Соревнования будут проводиться по пяти видам спорта: бокс, волейбол, легкая атлетика, плавание, пулевая стрельба.

Ранее с инициативой проведения первого в истории кадетского спортивного турнира выступила Российская Федерация на 78-й Генеральной ассамблее CISM в апреле этого года в Москве.

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