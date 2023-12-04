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На нескольких участках трассы М-2 «Крым» в Тульской области ограничат скорость до 70 км/ч
Фото Алексея Пирязева

На нескольких участках трассы М-2 «Крым» в Тульской области ограничат скорость до 70 км/ч

В ближайшее время установят соответствующие дорожные знаки.

С 5 декабря на участке автодороги М-2 «Крым» км 170+300 — км 217+300 в Большой Туле и Щекинском районе для всех видов транспортных средств скорость движения будет ограничена до 70 км/ч, а с 15 декабря в границах населенных пунктов — до 40 км/ч. 

Кроме того, с 15 декабря ограничения скорости до 70 км/ч и 40 км/ч в населенных пунктах также будут введены на подъезде к Туле в Щекинском районе (км 28+720 — км 37+700 и км 41+460 — км 46+880).

В ближайшее время на автодороге будут установлены соответствующие знаки «3.24» «Ограничение максимальной скорости». Данные работы согласованы с УГИБДД по Тульской области. 

«Упрдор Москва — Харьков» просит водителей с пониманием отнестись к вводимым ограничениям, соблюдать установленный скоростной режим и требования временных дорожных знаков.

Прием сообщений о дорожной обстановке осуществляется в круглосуточном режиме по телефону: (4862) 75-07-69.

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сегодня, в 15:42 −5
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