В Туле студент колледжа забирал деньги у пенсионеров и передавал их мошенникам 

В Туле 16-летний местный житель обвиняется в мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, жертвами злоумышленника становились пожилые граждане. Потерпевшие пояснили полицейским одно и то же. Им на телефон поступали звонки с сообщением о том, что их родственники стали виновниками дорожно-транспортных происшествий и для незамедлительного урегулирования проблем необходимо заплатить некую сумму денег. Испуганные пенсионеры соглашались на условия мошенников. К месту их проживания подъезжал обвиняемый, которому они передавали необходимую денежную сумму по указанию звонившего.

От его действий пострадали две пенсионерки. Ущерб составил 700 000 рублей. Обвиняемый задержан, стражи порядка продолжают устанавливать обстоятельства незаконной деятельности студента колледжа, а также его причастность к другим аналогичным деяниям на территории Тульской области и других регионов.