В Туле рецидивиста осудят за побег из колонии-поселения

В Туле ранее неоднократно судимый 46-летний Николай Р. обвиняется в побеге из места лишения свободы.

По информации Myslo, в 2023 году обвиняемый в очередной раз отбывал наказание в колонии-поселения. Утром 2 февраля мужчину повезли на плановый осмотр в медучреждение. Конвойный автомобиль сломался, и Николай Р., воспользовавшись тем, что остался без наблюдения, сбежал. Мужчину задержали этим же вечером — на свободе он пробыл около 7 часов.

Следующее заседание по данному делу состоится 6 декабря. Обвиняемому грозит до 4 лет лишения свободы.