Зимняя детскотека, забег Дедов Морозов, кинокаток: публикуем афишу проекта «Зима по-тульски»

Мероприятия пройдут в Центральном, Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках и в Баташевском саду.
Проект представлен четырьмя направлениями: «Спорт», «Культура», «Детство» и «Спецпроекты».
Мероприятия направления «Спорт»:
- спортивные занятия для пожилых людей (ЦПКиО им. П. П. Белоусова);
- мастер-классы по скандинавской ходьбе (ЦПКиО им. П. П. Белоусова, Комсомольский, Пролетарский парки);
- еженедельные пробежки «5 верст. Бег в парке» (ЦПКиО им. П. П. Белоусова);
- открытые тренировки по хоккею для детей (ЦПКиО им. П. П. Белоусова, Комсомольский, Пролетарский парки);
Мероприятия направления «Культура»:
- танцевальная площадка для отдыхающих (ЦПКиО им. П. П. Белоусова);
- «Музыкальная гостиная» с ретропеснями, творческими встречами и вечерами поэзии (ЦПКиО им. П. П. Белоусова);
- выставка новогодних игрушек прошлого века (ЦПКиО им. П. П. Белоусова);
- музыкальная программа «Голос русской зимы» (ЦПКиО им. П. П. Белоусова);
- экскурсионные программы (ЦПКиО им. П. П. Белоусова);
- программа «Нейрографика для взрослых (ЦПКиО им. П. П. Белоусова);
Мероприятия направления «Детство»:
- анимационная программа «Зима по-тульски» (Комсомольский, Пролетарский, Рогожинский парки, Баташевский сад);
- резиденция Деда Мороза (ЦПКиО им. П. П. Белоусова);
- зимняя ДЕТСКОТЕКА/Проект «Снежные игры»/Мастер-класс «Елочная мастерская»/Мега раскраска/Проект «Волшебные истории»/Аэротерапия. Выражение творчества.
Мероприятия направления «Спецпроекты»:
- забег Дедов Морозов (ЦПКиО им. П. П. Белоусова);
- акция «Новогодняя почта Деда Мороза» (ЦПКиО им. П. П. Белоусова);
- открытие катка.
Во время новогодних праздников на фонтанной площади Центрального парка будут работать ярмарка мастеров и фотозоны, пройдут акция «КостерОК» и музыкальные программы с участием творческих коллективов, ансамблей и рождественского духового оркестра.
На главном катке Центрального парка будут транслировать новогодние фильмы.
Как сообщает пресс-служба «Тульских парков», все мероприятия проекта проходят бесплатно с декабря по февраль.
Полная афиша:
Впервые проект был разработан и реализован в 2016 году по поручению губернатора Алексея Дюмина.