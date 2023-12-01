Зимняя детскотека, забег Дедов Морозов, кинокаток: публикуем афишу проекта «Зима по-тульски»

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Мероприятия пройдут в Центральном, Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках и в Баташевском саду.

Проект представлен четырьмя направлениями: «Спорт», «Культура», «Детство» и «Спецпроекты».

Мероприятия направления «Спорт»:

спортивные занятия для пожилых людей (ЦПКиО им. П. П. Белоусова);

мастер-классы по скандинавской ходьбе (ЦПКиО им. П. П. Белоусова, Комсомольский, Пролетарский парки);

еженедельные пробежки «5 верст. Бег в парке» (ЦПКиО им. П. П. Белоусова);

открытые тренировки по хоккею для детей (ЦПКиО им. П. П. Белоусова, Комсомольский, Пролетарский парки);

Мероприятия направления «Культура»:

танцевальная площадка для отдыхающих (ЦПКиО им. П. П. Белоусова);

«Музыкальная гостиная» с ретропеснями, творческими встречами и вечерами поэзии (ЦПКиО им. П. П. Белоусова);

выставка новогодних игрушек прошлого века (ЦПКиО им. П. П. Белоусова);

музыкальная программа «Голос русской зимы» (ЦПКиО им. П. П. Белоусова);

экскурсионные программы (ЦПКиО им. П. П. Белоусова);

программа «Нейрографика для взрослых (ЦПКиО им. П. П. Белоусова);

Мероприятия направления «Детство»:

анимационная программа «Зима по-тульски» (Комсомольский, Пролетарский, Рогожинский парки, Баташевский сад);

резиденция Деда Мороза (ЦПКиО им. П. П. Белоусова);

зимняя ДЕТСКОТЕКА/Проект «Снежные игры»/Мастер-класс «Елочная мастерская»/Мега раскраска/Проект «Волшебные истории»/Аэротерапия. Выражение творчества.

Мероприятия направления «Спецпроекты»:

забег Дедов Морозов (ЦПКиО им. П. П. Белоусова);

акция «Новогодняя почта Деда Мороза» (ЦПКиО им. П. П. Белоусова);

открытие катка.

Во время новогодних праздников на фонтанной площади Центрального парка будут работать ярмарка мастеров и фотозоны, пройдут акция «КостерОК» и музыкальные программы с участием творческих коллективов, ансамблей и рождественского духового оркестра.

На главном катке Центрального парка будут транслировать новогодние фильмы.

Как сообщает пресс-служба «Тульских парков», все мероприятия проекта проходят бесплатно с декабря по февраль.

Полная афиша:

Впервые проект был разработан и реализован в 2016 году по поручению губернатора Алексея Дюмина.