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Зимняя детскотека, забег Дедов Морозов, кинокаток: публикуем афишу проекта «Зима по-тульски»
Фото из архива Myslo

Зимняя детскотека, забег Дедов Морозов, кинокаток: публикуем афишу проекта «Зима по-тульски»

1 декабря в парках Тулы стартовал полюбившийся тулякам проект.

Мероприятия пройдут в Центральном, Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках и в Баташевском саду.

Проект представлен четырьмя направлениями: «Спорт», «Культура», «Детство» и «Спецпроекты».

Мероприятия направления «Спорт»:

  • спортивные занятия для пожилых людей (ЦПКиО им. П. П. Белоусова);
  • мастер-классы по скандинавской ходьбе (ЦПКиО им. П. П. Белоусова, Комсомольский, Пролетарский парки);
  • еженедельные пробежки «5 верст. Бег в парке» (ЦПКиО им. П. П. Белоусова);
  • открытые тренировки по хоккею для детей (ЦПКиО им. П. П. Белоусова, Комсомольский, Пролетарский парки);

Мероприятия направления «Культура»:

  • танцевальная площадка для отдыхающих (ЦПКиО им. П. П. Белоусова);
  • «Музыкальная гостиная» с ретропеснями, творческими встречами и вечерами поэзии (ЦПКиО им. П. П. Белоусова);
  • выставка новогодних игрушек прошлого века (ЦПКиО им. П. П. Белоусова);
  • музыкальная программа «Голос русской зимы» (ЦПКиО им. П. П. Белоусова);
  • экскурсионные программы (ЦПКиО им. П. П. Белоусова);
  • программа «Нейрографика для взрослых (ЦПКиО им. П. П. Белоусова);

Мероприятия направления «Детство»:

  • анимационная программа «Зима по-тульски» (Комсомольский, Пролетарский, Рогожинский парки, Баташевский сад);
  • резиденция Деда Мороза (ЦПКиО им. П. П. Белоусова);
  • зимняя ДЕТСКОТЕКА/Проект «Снежные игры»/Мастер-класс «Елочная мастерская»/Мега раскраска/Проект «Волшебные истории»/Аэротерапия. Выражение творчества.

Мероприятия направления «Спецпроекты»:

  • забег Дедов Морозов (ЦПКиО им. П. П. Белоусова);
  • акция «Новогодняя почта Деда Мороза» (ЦПКиО им. П. П. Белоусова);
  • открытие катка.

Во время новогодних праздников на фонтанной площади Центрального парка будут работать ярмарка мастеров и фотозоны, пройдут акция «КостерОК» и музыкальные программы с участием творческих коллективов, ансамблей и рождественского духового оркестра.

На главном катке Центрального парка будут транслировать новогодние фильмы.

Как сообщает пресс-служба «Тульских парков», все мероприятия проекта проходят бесплатно с декабря по февраль.

Полная афиша:

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Впервые проект был разработан и реализован в 2016 году по поручению губернатора Алексея Дюмина.

Сюжет: Новый год-2024
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